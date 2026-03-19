B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ce NU trebuie să faci după post. Greșeala care îți poate da peste cap digestia și sănătatea

Ana Beatrice
19 mart. 2026, 09:05
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum reintroducem corect alimentația după o perioadă de post
  2. Ce se poate întâmpla dacă mâncăm brusc și în exces după post

După o perioadă de post sau pauză alimentară, reîncepeți să mâncați treptat, alegând alimente ușor de digerat. Începeți cu porții mici, pentru a nu suprasolicita organismul. Evitați dulciurile concentrate și grăsimile, deoarece pot provoca dezechilibre și disconfort digestiv.

Cum reintroducem corect alimentația după o perioadă de post

Reluarea alimentației după o perioadă de post trebuie făcută cu atenție și echilibru, nu brusc și în exces. Sistemul digestiv, în special ficatul, bila și pancreasul, are nevoie de timp pentru a se adapta din nou la procesarea alimentelor mai complexe.

„Acestea colorate în negru sunt canale biliare. Navigăm prin ele ca și cum am naviga prin vase de sânge, astfel încât să ajungem la zona de obstacol. Reușim un drenaj al sucului, pe care îl produce ficatul, din interior afară, în căile biliare, în intestin”, a declarat Dr. Mugur Grasu, medic primar în radiologie intervențională.

În plus, pentru persoanele cu gastrită sau ulcer, dulciurile concentrate pot irita stomacul și pot intensifica secreția acidă. Acest lucru poate duce la senzații neplăcute sau chiar la durere.

„Și la un ulcer, și la o gastrită, dulciurile concentrate nu fac bine pentru că sunt iritante, nu că faci diabet dacă ai ulcer, gastrită nu se recomandă, pe lângă condimente, să mănânci dulciuri concentrate, pentru că stimulează secreția gastrică, care e o secreție acidă. Toate acestea într-un context, în care ai fost învățat cu legume, cu fructe și după 2 luni direct suprasoliciți aparatul digestiv. E ca o luptă acidă și e foarte periculos”, a explicat Dr. Laura Iliescu, medic de medicină internă, Institutul Clinic Fundeni.

Ce se poate întâmpla dacă mâncăm brusc și în exces după post

Consumul brusc de dulciuri, grăsimi sau alcool, după o perioadă de post, poate declanșa afecțiuni digestive severe. Una dintre cele mai periculoase este pancreatita. Inițial, pancreasul reacționează prin inflamare. Fără intervenție medicală, situația poate evolua rapid spre necroză, adică distrugerea unor porțiuni din acest organ vital.

În timp, pot apărea infecții severe care se pot extinde și la alte organe, precum rinichii. Recuperarea devine dificilă și de lungă durată. Mai mult, un pancreas afectat poate duce la apariția diabetului. Acest organ are un rol esențial atât în digestie, cât și în producerea insulinei.

„Se auto-distruge pancreasul, sunt enzime amilaza, lipaza – pur și simplu se auto-distruge. Deci toate aceste secreții digestive încep din momentul în care bagi în gură acel aliment. Poate fi la o petrecere, la un chef, în care mergi să mănânci slănină, mănânci lucruri grele și mai bei alcool – se cheamă pancreatită. Nu e cum se spune mănânci slănină, dar bei țuică că atenuezi grăsimea, nu e așa, consumul de alcool tot acolo duce”, a mai transmis Dr. Laura Iliescu, notează stirileprotv.ro.

În realitate, organismul este adaptat la cantități moderate de alimente. Siguranța vine din echilibru și introducerea treptată a meselor, nu din excese bruște.

Tags:
