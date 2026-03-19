După o perioadă de post sau pauză alimentară, reîncepeți să mâncați treptat, alegând alimente ușor de digerat. Începeți cu porții mici, pentru a nu suprasolicita . Evitați dulciurile concentrate și grăsimile, deoarece pot provoca dezechilibre și disconfort digestiv.

Cum reintroducem corect alimentația după o perioadă de post

Reluarea alimentației după o perioadă de post trebuie făcută cu atenție și echilibru, nu brusc și în exces. , în special ficatul, bila și pancreasul, are nevoie de timp pentru a se adapta din nou la procesarea alimentelor mai complexe.

„Acestea colorate în negru sunt canale biliare. Navigăm prin ele ca și cum am naviga prin vase de sânge, astfel încât să ajungem la zona de obstacol. Reușim un drenaj al sucului, pe care îl produce ficatul, din interior afară, în căile biliare, în intestin”, a declarat Dr. Mugur Grasu, medic primar în radiologie intervențională.

În plus, pentru persoanele cu gastrită sau ulcer, dulciurile concentrate pot irita stomacul și pot intensifica secreția acidă. Acest lucru poate duce la senzații neplăcute sau chiar la durere.

„Și la un ulcer, și la o gastrită, dulciurile concentrate nu fac bine pentru că sunt iritante, nu că faci dacă ai ulcer, gastrită nu se recomandă, pe lângă condimente, să mănânci dulciuri concentrate, pentru că stimulează secreția gastrică, care e o secreție acidă. Toate acestea într-un context, în care ai fost învățat cu legume, cu fructe și după 2 luni direct suprasoliciți aparatul digestiv. E ca o luptă acidă și e foarte periculos”, a explicat Dr. Laura Iliescu, medic de medicină internă, Institutul Clinic Fundeni.