Ce să nu faci niciodată cu verigheta ta! Semnele care aduc ghinion

Ana Beatrice
17 sept. 2025, 17:44
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce nu este bine să lași verighetele din mână
  2. De ce nu trebuie împrumutată verigheta
  3. E greșit să înlocuiești verighetele după ce le-ai sfințit
  4. Ce semnifică pierderea verighetei
  5. Pot fi verighetele curățate în orice fel
  6. Ce alte superstiții sunt legate de verighete
  7. De ce trebuie purtată mereu verigheta

Verigheta nu este doar o bijuterie simplă, ci simbolul suprem al legăturii dintre doi oameni care au ales să își unească destinele. Ea reprezintă iubirea, fidelitatea și angajamentul pe viață, fiind purtată zi de zi ca un semn vizibil al căsătoriei. De-a lungul timpului, tradițiile și superstițiile au transformat verigheta într-un obiect încărcat de semnificații, iar felul în care este purtată sau îngrijită a devenit la fel de important ca promisiunea făcută în ziua nunții.

De aceea, atât cultura populară, cât și specialiștii în simbolistică avertizează că există anumite greșeli pe care nu ar trebui să le facem niciodată cu verighetele. De la scoaterea lor prea des, la împrumutarea sau pierderea accidentală, fiecare astfel de gest are o încărcătură aparte și poate fi interpretat ca un semn de ghinion sau ca o „fisură” în legătura dintre soți.

De ce nu este bine să lași verighetele din mână

Una dintre cele mai întâlnite recomandări este să nu scoți verigheta de pe deget în mod repetat și să nu o lași „uitată” prin casă. Se spune că atunci când îți obișnuiești mâna fără ea, și legătura dintre soți își pierde din intensitate. Dincolo de simbolistică, există și riscul real de a o pierde, conform shiningdiamonds.co.uk.

De ce nu trebuie împrumutată verigheta

Verigheta este un obiect strict personal. Conform tradiției, ea păstrează energia și legătura dintre cei doi soți. Împrumutarea ei, fie și pentru scurt timp, este considerată un semn de ghinion. Energiile altor persoane se pot „transfera” asupra bijuteriei, iar acest lucru ar afecta armonia din cuplu.

E greșit să înlocuiești verighetele după ce le-ai sfințit

Multe cupluri aleg să își sfințească verighetele la cununia religioasă, ceea ce le oferă o încărcătură spirituală aparte. Se spune că, odată consacrate, ele nu ar trebui schimbate sau înlocuite, decât în cazuri extreme. Alegerea altor verighete „de rezervă” sau purtarea unor inele diferite poate fi văzută ca o rupere simbolică a legământului.

Ce semnifică pierderea verighetei

Pierderea verighetei este privită ca un semn negativ, fiind asociată cu certuri, despărțiri sau ghinion în cuplu. Dincolo de interpretările tradiționale, este și un moment de mare impact emoțional. Pentru mulți, pierderea verighetei este echivalentă cu pierderea unei părți din povestea lor de dragoste.

Pot fi verighetele curățate în orice fel

Chiar dacă sunt bijuterii, specialiștii recomandă să fie curățate cu atenție și doar prin metode blânde. Substanțele chimice agresive sau zgârieturile pot afecta nu doar aspectul lor, ci și valoarea emoțională. În tradiția populară, se mai spune că verigheta nu trebuie lăsată să se deterioreze, pentru că odată cu ea se deteriorează și relația.

Ce alte superstiții sunt legate de verighete

  • Nu se trece verigheta prin mâna altcuiva, pentru că ar însemna „cedarea” norocului.

  • Nu se lasă verigheta pe masă sau pe suprafețe reci, deoarece simbolizează „răcirea” relației.

  • Nu se joacă cu ea, fiindcă se consideră că aduce instabilitate și certuri.

  • Nu se poartă pe alt deget decât pe cel inelar, pentru că fiecare poziționare are altă simbolistică.

De ce trebuie purtată mereu verigheta

Dincolo de tradiții și superstiții, verigheta are o semnificație profundă: ea este un simbol vizibil al uniunii dintre doi oameni, al promisiunii făcute în fața familiei, a prietenilor și a lui Dumnezeu. Purtarea ei zilnică nu este doar un obicei, ci un semn constant al respectului și al angajamentului față de partener. În multe culturi, verigheta este considerată „legătura de neîntrerupt”, iar faptul că rămâne pe deget arată continuitatea jurămintelor făcute în ziua căsătoriei.

Absența acesteia, chiar și pentru perioade scurte, poate ridica semne de întrebare. În plan personal, partenerul ar putea interpreta lipsa verighetei ca pe o lipsă de implicare sau de respect față de relație. În plan social, faptul că nu porți verigheta poate crea confuzie și poate fi perceput ca un semn că mariajul nu este o prioritate sau că legătura s-a slăbit.

Mai mult, tradiția spune că verigheta are rol de protecție energetică asupra căsniciei. Păstrată mereu pe deget, ea „sigilează” legătura dintre soți și menține echilibrul. Scoasă des sau uitată deoparte, poate simboliza fisuri în relație și poate atrage energii negative.

