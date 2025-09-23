România se confruntă de câțiva ani cu o criză acută de forță de muncă. Anul trecut, statisticile oficiale au indicat peste 600.000 de vacante, un deficit care i-a obligat pe ori să caute soluții în afara țării. Rezultatul? Aproximativ 120.000 de străini trăiesc deja în România, mulți dintre ei adaptându-se rapid, învățând limba română și chiar solicitând cetățenia.

Fenomenul este vizibil în sectoare unde românii nu mai sunt dispuși să lucreze: construcții, curierat, manipulare marfă, HoReCa și servicii hoteliere. Pentru muncitorii din , salariile oferite de angajatorii români, împreună cu beneficiile conexe, reprezintă o oportunitate reală de a-și construi un viitor stabil.

Ce salariu câștigă un muncitor srilankez în România

Un exemplu concret a devenit viral pe TikTok. Un muncitor din Sri Lanka, stabilit în România, a dezvăluit câți bani câștigă lunar și ce planuri are pentru viața sa în țara noastră. Bărbatul a spus că primește un venit de 4.000 de lei pe lună, la care se adaugă cazarea și mesele asigurate de angajator.

„Câștig 4.000 de lei. Sunt incluse și cazarea, și masa”, a explicat el într-un scurt videoclip.

Pentru un muncitor venit din Asia, unde salariile sunt adesea de câteva sute de dolari pe lună, această sumă este una considerabilă. În plus, lipsa cheltuielilor majore de întreținere îi permite să economisească sau să trimită bani familiei rămase acasă.

Cum își imaginează un srilankez viitorul în România

Mai surprinzător decât dezvăluirea salariului a fost, însă, planul personal al tânărului. Acesta a mărturisit că își dorește să își întemeieze o familie chiar în România.

„Vreau să stau aici și să mă însor aici. După, mergem în vacanță, apoi ne întoarcem în România”, a declarat el, stârnind reacții în mediul online.

Această mărturisire arată nu doar interesul pentru un trai mai bun, ci și dorința sinceră de integrare și stabilire pe termen lung într-o țară europeană.

Care sunt provocările muncitorilor străini

Deși povestea srilankezului pare una pozitivă, drumul nu este lipsit de obstacole. Mulți muncitori asiatici ajung în România prin intermediul unor agenții care promit locuri de muncă, dar care, în realitate, oferă contracte precare sau condiții de trai sub standarde.

Cu toate acestea, autoritățile române au continuat să emită un număr mare de avize de muncă. Numai în 2025 au fost aprobate aproape 50.000 de noi permise de muncă, majoritatea pentru cetățeni din Nepal și Sri Lanka.

De ce sunt muncitorii asiatici esențiali pentru economia României

În lipsa lor, multe domenii ar funcționa cu greu. În construcții, spre exemplu, șantierele ar rămâne blocate, iar în HoReCa lipsa personalului ar duce la închiderea multor afaceri.

Angajatorii români susțin că muncitorii asiatici sunt apreciați nu doar pentru seriozitatea lor, ci și pentru dorința de a rămâne pe termen lung la locul de muncă. Spre deosebire de românii care merg să lucreze în diaspora, care pleacă spre țări vestice pentru salarii mai mari, muncitorii străini aleg să își clădească viitorul aici, văzând România ca pe o destinație stabilă și prietenoasă.

Cum se integrează muncitorii străini în România

Mulți dintre cei care lucrează deja aici învață limba română, își fac prieteni și chiar își trimit copiii la școlile din zona unde locuiesc. Astfel, integrarea lor socială devine mai ușoară, iar România nu mai este doar o destinație temporară de muncă, ci un loc unde pot construi o viață de familie.

Exemplul muncitorului srilankez arată că România nu mai este percepută doar ca o țară de tranzit, ci ca o destinație unde străinii aleg să rămână. Așadar, se pare că muncitorii asiatici nu mai vin în România doar pentru câțiva ani, ci aleg să rămână și să își construiască aici un viitor mai bun pentru ei și pentru familiile lor.