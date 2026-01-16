B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară

Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară

Selen Osmanoglu
16 ian. 2026, 14:21
Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Migranții ascunși printre paleți
  2. Șoferul camionului, reținut pentru 72 de ore
  3. Sume impresionante pentru trecerea ilegală
  4. Implicarea unei grupări criminale transfrontaliere
  5. Investigațiile continuă

Cinci cetățeni ucraineni au fost descoperiți ascunși într-un camion, în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera în Republica Moldova. Autoritățile au aflat că fiecare dintre aceștia ar fi plătit câte 12.000 de dolari pentru a fi transportat. Șoferul camionului, un bărbat de 69 de ani, a fost reținut, iar investigațiile au scos la iveală implicarea unei grupări transfrontaliere.

Migranții ascunși printre paleți

Incidentul a fost semnalat la vama Palanca, unde angajații Serviciului Vamal (SV) au observat comportamentul suspect al șoferului. Bărbatul le-a declarat vameșilor că transportă marfă și a prezentat documente în acest sens. Refuzul său de a permite scanarea vehiculului a atras atenția autorităților și a dus la decizia efectuării unui control fizic detaliat, scrie Adevărul.

,,În aceste condiții, acționând în baza indicatorilor analizei de risc, funcționarii vamali au dispus efectuarea unui control vamal fizic detaliat al camionului, inclusiv al compartimentului marfar. În timpul desfășurării controlului, la înlăturarea copertinei, printre paleții cu marfă au fost depistați șase bărbați, cetățeni ai Ucrainei, care intenționau să pătrundă ilegal pe teritoriul Republicii Moldova”, au explicat angajații SV.

Șoferul camionului, reținut pentru 72 de ore

După descoperirea migranților, autoritățile au anunțat Poliția de Frontieră, iar șoferul camionului a fost încătușat.

,,Șoferul camionului a fost reținut pentru 72 de ore, în vederea clarificării tuturor circumstanțelor, stabilirii gradului de implicare și acumulării probatoriului necesar. Totodată, persoanele depistate au solicitat azil pe teritoriul Republicii Moldova, conform procedurilor legale în vigoare”, au adăugat vameșii.

Sume impresionante pentru trecerea ilegală

Autoritățile au subliniat că fiecare dintre migranți ar fi plătit câte 12.000 de dolari SUA pentru facilitarea trecerii frontierei și pentru transportul ulterior în Moldova.

Aceasta demonstrează amploarea rețelelor ilegale care profită de nevoia oamenilor de a părăsi zonele de conflict.

Implicarea unei grupări criminale transfrontaliere

Cercetările preliminare sugerează că operațiunea nu a fost una individuală, ci organizată de o grupare criminală cu membri activi atât în Republica Moldova, cât și în Ucraina.

Aceasta coordona logistic trecerea ilegală a migranților și încerca să creeze rute sigure pentru transportul lor în interiorul țării.

Investigațiile continuă

Autoritățile judiciare din Republica Moldova desfășoară cercetări pentru a identifica toate persoanele implicate, a documenta complet activitatea infracțională și a consolida probele necesare. Totul se desfășoară cu respectarea strictă a principiului prezumției de nevinovăție.

