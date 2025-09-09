Ciorba nu mai este pe placul tinerilor, iar preferințele se reflectă și în meniurile restaurantelor. Nutriționiștii atrag însă atenția că mâncărurile cel mai des consumate de tineri le-ar putea afecta sănătatea, pe termen lung.

Cuprins:

Cu ce au înlocuit tinerii clasicele ciorbele Ce spun nutriționiștii despre consumul de ciorbă

Cu ce au înlocuit tinerii clasicele ciorbele

În timp ce oamenii mai în vârstă nu se dezic de la a mânca ciorbă, tinerii optează pentru creme.

„Ciorbele sunt consumate cu precădere de oamenii mai în vârstă , care caută gustul de acasă. Tineretul nu prea consumă ciorbe, de obicei comandă supe creme. Cele clasice nu prea sunt comandate de către tineri”, a declarat Remus Tomici, chef bucătar, pentru .

Însă, mâncarea fast-food rămâne în topul preferințelor tinerilor. Înclinația tinerilor spre acest tip de mâncare nu reflectă doar schimbarea preferințelor culinare, ci și schimbările din viața lor de zi cu zi. Sociologii sunt de părere că la baza acestor transformări care au avut loc în meniul generațiilor mai tinere stau ritmul de viață alert, lipsa timpului pentru gătit, dar și aplicațiile de food delivery la îndemână.

„Toată generația mea și cele de după mine suntem practic pe fast food. Toată lumea e în grabă în principiu”, a spus o persoană.

Ce spun nutriționiștii despre consumul de ciorbă

Tinerii evită pe cât posibil să consume ciorbe, însă specialiștii în nutriție atrag atenția că această reticență nu este chiar benefică pentru sănătatea lor. Preparatul tradițional nu este campionul doar la „gustul de acasă”, ci și la vitamine și calorii puține.

„Ciorba e un aliment cu volum mare și densitate calorică foarte scăzută, ceea ce-l face un aliment foarte prietenos cu silueta, în primul rând. Dacă punem carne slabe sau legume, va avea toate calitățile nutritive că să facă un aliment echilibrat și benefic organismului”, a explicat Olivia Micşa, .