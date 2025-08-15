Secretele unei supe de pui reușite. Cum se fierbe carnea corect și ce să NU faci niciodată

este unul dintre cele mai îndrăgite din lume, fiind apreciată pentru simplitatea și versatilitatea sa. De la rețete rapide, cu puține ingrediente, până la variante complexe, cu condimente speciale, fiecare cultură are propria versiune a acestei supe delicioase.

Cuprins:

Cum se pregătește corect carnea pentru supa de pui

De ce este important să începi fierberea în apă rece

Trucuri de la gospodinele cu experiență

Cât timp trebuie fiartă carnea de pui pentru supă

Cum se pregătește corect carnea pentru supa de pui

Indiferent de rețeta folosită, cheia unei supe delicioase stă în modul în care este pregătită carnea. Pentru a obține un echilibru perfect între aromă și grăsime, bucătarii recomandă folosirea unui pui întreg.

De ce este important să începi fierberea în apă rece

Un pas esențial este să pui carnea la fiert în apă rece, nu caldă. Astfel, procesul de gătire se face uniform și se evită deteriorarea texturii. În plus, adăugarea unui strop generos de sare previne împrăștierea spumei și menține supa limpede, potreivit .

Trucuri de la gospodinele cu experiență

Pentru a evita ca spuma să rămână în supă, gospodinele recomandă fierberea cărnii într-o oală separată. Această metodă îți asigură un lichid curat și o prezentare impecabilă.

Cât timp trebuie fiartă carnea de pui pentru supă

Timpul de fierbere depinde de tipul și dimensiunea bucăților de carne. Pulpele sau aripile au nevoie de aproximativ 20–30 de minute, în timp ce un pui întreg se fierbe între 40 și 60 de minute pentru a fi fraged și gustos.