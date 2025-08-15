Secretele unei supe de pui reușite. Cum se fierbe carnea corect și ce să NU faci niciodată

Supa de pui este unul dintre cele mai îndrăgite preparate din lume, fiind apreciată pentru simplitatea și versatilitatea sa. De la rețete rapide, cu puține ingrediente, până la variante complexe, cu condimente speciale, fiecare cultură are propria versiune a acestei supe delicioase.
Indiferent de rețeta folosită, cheia unei supe delicioase stă în modul în care este pregătită carnea. Pentru a obține un echilibru perfect între aromă și grăsime, bucătarii recomandă folosirea unui pui întreg.
Un pas esențial este să pui carnea la fiert în apă rece, nu caldă. Astfel, procesul de gătire se face uniform și se evită deteriorarea texturii. În plus, adăugarea unui strop generos de sare previne împrăștierea spumei și menține supa limpede, potreivit Click!.
Pentru a evita ca spuma să rămână în supă, gospodinele recomandă fierberea cărnii într-o oală separată. Această metodă îți asigură un lichid curat și o prezentare impecabilă.
Timpul de fierbere depinde de tipul și dimensiunea bucăților de carne. Pulpele sau aripile au nevoie de aproximativ 20–30 de minute, în timp ce un pui întreg se fierbe între 40 și 60 de minute pentru a fi fraged și gustos.