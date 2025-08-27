Clătite Tiramisu, desertul care cucerește internetul. Cum se prepară

Un care face furori în Ungaria și care câștigă popularitate și la noi: clătitele Tiramisu, o reinterpretare spectaculoasă a clasicului desert italian.

aduce la un loc elementele definitorii ale Tiramisu-ului: pișcoturile însiropate în cafea, crema fină de mascarpone și aroma de cacao, dar le integrează într-o prezentare inedită, pe bază de clătite cu cacao.

Ce conțin clătitele Tiramisu

Pentru acest desert, baza este un aluat de clătite cu cacao, preparat din ouă, lapte, făină, apă minerală și puțină vanilie. Umplutura, la rândul ei, are la bază o cremă aerată din mascarpone, frișcă naturală și ness dizolvat, pentru un plus de aromă intensă de cafea.

Un element surpriză este reprezentat de pișcoturile însiropate în cafea concentrată (la care se poate adăuga opțional și un strop de lichior Amaretto), așezate în interiorul clătitelor. Pentru decor, desertul se completează cu ciocolată amăruie topită și, după preferințe, frișcă naturală bătută, informează

Cum se prepară

Aluatul de clătite se prepară clasic, dar cu adaos de cacao. Se coc clătitele într-o tigaie antiaderentă până devin frumos rumenite. Între timp, se pregătește crema de mascarpone: ness-ul se dizolvă în puțină frișcă lichidă, apoi se mixează împreună cu mascarponele bine scurs de zer, restul de frișcă, zahăr pudră și vanilie, până se obține o textură fină și aerată.

Odată ce clătitele și cafeaua s-au răcit, se trece la montare. Fiecare clătită se unge cu cremă de mascarpone, în mijloc se așază un pișcot bine însiropat, apoi se rulează atent. În funcție de dimensiunea clătitelor, se poate adăuga și câte două pișcoturi.

Desert cu impact vizual și gust rafinat

Clătitele Tiramisu pot fi servite întregi sau tăiate în jumătăți pentru un efect spectaculos la prezentare. Ciocolata topită, turnată în fir subțire deasupra, completează desertul și îi dă un aspect elegant.

Această reinterpretare aduce o combinație perfectă de texturi și arome: crema fină de mascarpone cu aromă de cafea, pișcotul moale și parfumat, alături de clătitele cu cacao. Rezultatul? Un desert spectaculos, perfect pentru ocazii speciale sau pentru momentele în care clasicul Tiramisu merită o nouă formă de prezentare.