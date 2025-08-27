B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Clătite Tiramisu, desertul care cucerește internetul. Cum se prepară

Clătite Tiramisu, desertul care cucerește internetul. Cum se prepară

Elena Boruz
27 aug. 2025, 14:55
Clătite Tiramisu, desertul care cucerește internetul. Cum se prepară
Sursă foto: Freepik

Un desert care face furori în Ungaria și care câștigă popularitate și la noi: clătitele Tiramisu, o reinterpretare spectaculoasă a clasicului desert italian.

Rețeta aduce la un loc elementele definitorii ale Tiramisu-ului: pișcoturile însiropate în cafea, crema fină de mascarpone și aroma de cacao, dar le integrează într-o prezentare inedită, pe bază de clătite cu cacao.

Ce conțin clătitele Tiramisu

Pentru acest desert, baza este un aluat de clătite cu cacao, preparat din ouă, lapte, făină, apă minerală și puțină vanilie. Umplutura, la rândul ei, are la bază o cremă aerată din mascarpone, frișcă naturală și ness dizolvat, pentru un plus de aromă intensă de cafea.

Un element surpriză este reprezentat de pișcoturile însiropate în cafea concentrată (la care se poate adăuga opțional și un strop de lichior Amaretto), așezate în interiorul clătitelor. Pentru decor, desertul se completează cu ciocolată amăruie topită și, după preferințe, frișcă naturală bătută, informează Savori Urbane.

Cum se prepară

Aluatul de clătite se prepară clasic, dar cu adaos de cacao. Se coc clătitele într-o tigaie antiaderentă până devin frumos rumenite. Între timp, se pregătește crema de mascarpone: ness-ul se dizolvă în puțină frișcă lichidă, apoi se mixează împreună cu mascarponele bine scurs de zer, restul de frișcă, zahăr pudră și vanilie, până se obține o textură fină și aerată.

Odată ce clătitele și cafeaua s-au răcit, se trece la montare. Fiecare clătită se unge cu cremă de mascarpone, în mijloc se așază un pișcot bine însiropat, apoi se rulează atent. În funcție de dimensiunea clătitelor, se poate adăuga și câte două pișcoturi.

Desert cu impact vizual și gust rafinat

Clătitele Tiramisu pot fi servite întregi sau tăiate în jumătăți pentru un efect spectaculos la prezentare. Ciocolata topită, turnată în fir subțire deasupra, completează desertul și îi dă un aspect elegant.

Această reinterpretare aduce o combinație perfectă de texturi și arome: crema fină de mascarpone cu aromă de cafea, pișcotul moale și parfumat, alături de clătitele cu cacao. Rezultatul? Un desert spectaculos, perfect pentru ocazii speciale sau pentru momentele în care clasicul Tiramisu merită o nouă formă de prezentare.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un copil de 2 ani a fost găsit rătăcind singur pe stradă, în toiul nopții. Mama, în stare de ebrietate, o pierduse pe fetiță
Eveniment
Un copil de 2 ani a fost găsit rătăcind singur pe stradă, în toiul nopții. Mama, în stare de ebrietate, o pierduse pe fetiță
Premieră în lumea medicală. Medicii chinezi au reușit primul transplant de plămân de porc la om
Eveniment
Premieră în lumea medicală. Medicii chinezi au reușit primul transplant de plămân de porc la om
Scene violente în Galați. Bărbat agresiv, neutralizat de polițiști cu gloanțe de cauciuc
Eveniment
Scene violente în Galați. Bărbat agresiv, neutralizat de polițiști cu gloanțe de cauciuc
Poluare masivă în Capitală, după incendiul de la Dragonul Roșu: „O depășire de patru ori mai mare a limitei legal admise”. Ce măsuri ia Garda de Mediu (VIDEO)
Eveniment
Poluare masivă în Capitală, după incendiul de la Dragonul Roșu: „O depășire de patru ori mai mare a limitei legal admise”. Ce măsuri ia Garda de Mediu (VIDEO)
Newsweek: Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă”. Cât au contat anii în plus
Eveniment
Newsweek: Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă”. Cât au contat anii în plus
Sondaj: 35% dintre români spun că Ion Antonescu a fost un criminal de război, iar 29% că a fost un erou. Ce cred românii despre Mișcarea Legionară (FOTO)
Eveniment
Sondaj: 35% dintre români spun că Ion Antonescu a fost un criminal de război, iar 29% că a fost un erou. Ce cred românii despre Mișcarea Legionară (FOTO)
Preferi câinii sau pisicile? Iată ce spun cercetătorii despre personalitatea ta, în funcție de ce alegi
Eveniment
Preferi câinii sau pisicile? Iată ce spun cercetătorii despre personalitatea ta, în funcție de ce alegi
Fripturi pentru vegani. Descoperire revoluționară în Singapore. Este așteptată reacția conspiraționiștilor
Eveniment
Fripturi pentru vegani. Descoperire revoluționară în Singapore. Este așteptată reacția conspiraționiștilor
Capitala sub un nor gros de fum. Garda de Mediu măsoară poluarea provocată de incendiul din Dragonul Roșu
Eveniment
Capitala sub un nor gros de fum. Garda de Mediu măsoară poluarea provocată de incendiul din Dragonul Roșu
Astenia de toamnă. Afecțiunea care se instalează odată cu sezonul rece
Eveniment
Astenia de toamnă. Afecțiunea care se instalează odată cu sezonul rece
Ultima oră
16:02 - Ciprian Ciucu, despre modernizarea Căii Crângași: Am obținut acordul Primăriei Capitalei
15:54 - Obiceiurile care te fac mai inteligent. Ce trebuie să schimbi în viață
15:51 - Carmen Tănase e noul jurat la „Românii au talent”: „Vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
15:26 - Diana Munteanu a dat verdictul! Cu ce trebuie să se ocupe cel care îi va fi partener
15:20 - Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a para oară. Cei doi sunt împreună din 2001
15:19 - Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer după 22 de ani de căsnicie
15:02 - Cu ce se ocupă Patrizia Paglieri de când s-a retras din televiziune: „Asta este mai mult satisfacție”
14:55 - Un copil de 2 ani a fost găsit rătăcind singur pe stradă, în toiul nopții. Mama, în stare de ebrietate, o pierduse pe fetiță
14:53 - Premieră în lumea medicală. Medicii chinezi au reușit primul transplant de plămân de porc la om
14:32 - Măsurile din pachetul 2 care-i afectează direct pe români: Taxe noi, taxe mai mari