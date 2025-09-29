B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Românii care trimit colete ramburs prin OLX, monitorizați de ANAF. Ce riscă românii care nu declară veniturile

Românii care trimit colete ramburs prin OLX, monitorizați de ANAF. Ce riscă românii care nu declară veniturile

Iulia Petcu
29 sept. 2025, 18:20
Românii care trimit colete ramburs prin OLX, monitorizați de ANAF. Ce riscă românii care nu declară veniturile
Foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. De ce monitorizează ANAF vânzările prin ramburs
  2. Ce obligații fiscale au persoanele care trimit colete
  3. Ce riscă românii care nu se conformează

Românii care trimit colete ramburs prin OLX au intrat în atenția ANAF, instituția anunțând că a început să monitorizeze aceste tranzacții pentru a verifica modul în care sunt declarate veniturile obținute. Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a început deja să transmită notificări contribuabililor vizați, pentru a-i informa că sumele primite în acest mod sunt considerate venituri impozabile și trebuie declarate.

De ce monitorizează ANAF vânzările prin ramburs

ANAF urmărește situațiile în care persoane fizice încasează bani prin servicii de curierat sau în conturi bancare personale, dar nu declară veniturile. Instituția atrage atenția că, indiferent de valoarea sumelor, acestea se supun impozitării. Prin urmare, cei care obțin câștiguri constante din vânzările online trebuie să respecte obligațiile fiscale și să raporteze veniturile obținute.

Scopul acestei campanii este de a încuraja conformarea voluntară și de a preveni acumularea datoriilor fiscale. ANAF nu vizează firmele mari, ci persoanele fizice care au desfășurat activități comerciale prin OLX, folosind conturi personale pentru a încasa banii, scrie Capital.ro.

Ce obligații fiscale au persoanele care trimit colete

Conform legislației, cei care au obținut venituri din activități comerciale și au primit banii prin ramburs trebuie să le declare prin formularul 212 (Declarația Unică). Aceasta include nu doar câștigurile din vânzări online, ci și din chirii, dividende sau alte activități independente.

Pentru veniturile obținute în 2024, termenul limită pentru depunerea Declarației Unice este 25 mai 2026. În funcție de nivelul veniturilor, apar și alte obligații suplimentare. Dacă venitul net anual depășește pragul de 36.000 de lei, echivalentul a 12 salarii minime brute, persoanele fizice trebuie să plătească CAS (Contribuția de Asigurări Sociale). La rândul său, atingerea unui venit anual de peste 18.000 de lei, adică 6 salarii minime brute, atrage și plata CASS (Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate).

Ce riscă românii care nu se conformează

Cei care nu declară veniturile obținute din vânzările prin OLX Direct sau prin alte platforme similare riscă să fie obligați la plata retroactivă a sumelor datorate. În aceste situații, ANAF poate stabili din oficiu obligațiile fiscale, la care se adaugă penalități și dobânzi. Notificările transmise recent de DGAF au rolul de a preveni astfel de cazuri și de a aminti contribuabililor că tranzacțiile prin curieri sau intermediari nu trec neobservate.

