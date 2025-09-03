Concertul aniversar al Angelei Gheorghiu a fost anulat. Care a fost motivul

aniversar al sopranei din data de 7 septembrie, de la Arenele Romane, a fost anulat.

Cuprins

De ce a fost anulat concertul sopranei

Cât au fost biletele

De ce a fost anulat concertul sopranei

Cu doar câteva zile înainte de data concertului, organizatorii au anunțat anularea lui. S-au vândut mult prea puține bilete.

„Concertul aniversar >, ce ar fi trebuit să se desfășoare pe 7 septembrie 2025, la Arenele Romane din București, a fost anulat.

Ca urmare a interesului scăzut din partea publicului și a vânzărilor de bilete care nu au atins nivelul optim pentru desfășurarea unui eveniment de o asemenea amploare, organizatorii au făcut eforturi considerabile pentru a face posibilă reprogramarea acestuia. Din păcate, în ultimă instanță, organizatorii au fost nevoiți să ia această decizie dificilă”, se arată într-un comunicat transmis de organizatorii concertului, în această dimineață, conform .

Cât au fost biletele

Biletele pentru concertul Angelei Gheorghiu au putut fi achiziționate până la 1 august la prețuri variabile, în funcție de categoria de loc: Cat. IV – 190 lei, Cat. III – 290 lei, Cat. II – 390 lei, Cat. I – 490 lei, VIP – 600 lei și Cat. – Opera Experience ce includea acces VIP.

Ulterior, ajustarea TVA-ului a condus la modificarea tarifelor.