Celebra soprană Angela Gheorghiu a dezvăluit secretul succesului: „La 18 ani eram perfect pregătită”

Una dintre cele mai mari soprane ale tuturor timpurilor, , va urca pe scena de la Arenele Romane din București pe 7 septembrie 2025, chiar de ziua sa de naștere, pentru a celebra 35 de ani de carieră internațională, conform .

Secretul succesului

„Într-adevăr, este o foarte importantă și un nou punct de referință al mele. Nu știu dacă eu am ales România sau România m-a ales pentru această aniversare, pentru că, așa cum se întâmplă dintotdeauna, propunerea a venit din partea unui promoter/organizator, iar eu am acceptat”, a mărturisit artista.

Angela Gheorghiu spune că primește această dublă aniversare „cu gânduri de bucurie, dar și de mulțumire, de gratitudine”.

„Sunt foarte recunoscătoare pentru că am prins vremuri extraordinare și din punctul de vedere al spectacolelor, și al înregistrărilor, având posibilitatea să realizez o discografie enormă. Cred în acest lucru, pentru că este ceea ce lăsăm în urma noastră ca artiști interpreți. Am fost o norocoasă și o răsfățată, dacă vreți, dar acest lucru s-a întâmplat datorită talentului meu extraordinar primit ca dar de la Dumnezeu, de aceea am fost conștientă că va trebui să fiu responsabilă și să fiu mai bine pregătită decât oricine altcineva. Am avut încredere totală, de când mă știu, în ceea ce aveam și în instinctul meu artistic. Am avut, de asemenea, noroc să întâlnesc o profesoară la Liceul de Artă, pe Mia Barbu, care mi-a fost mentor și îndrumător de la bun început. Mia Barbu era, de fapt, profesoară de canto popular, dar a fost impresionată de audiția pe care am susținut-o în fața ei la vârsta de 13 ani, atât de impresionată încât mi-a creat imediat un loc la clasa de canto popular, cu înțelegerea tacită că voi studia în continuare canto clasic, pentru că asta era ce studiasem încă de la o vârstă fragedă”, a mai spus ea.

Artista spune că încă de la vârsta de 18 ani era „perfect pregătită”.

„Acest loc în plus creat pentru mine la clasa de canto popular mi-a permis să studiez canto clasic până la examenul de admitere în treapta a doua, care mi-a permis să mă transfer pe singurul loc de canto clasic al liceului. Așa se face că la 18 ani eram perfect pregătită și nu am mai schimbat până astăzi tehnica pe care mi-am format-o atunci. Toate rolurile pe care le-am studiat, din 1984, pe parcursul a 6 ani de Conservator și 35 de ani de carieră, le-am studiat 100% singură. Niciodată cu un pianist sau cu un profesor de canto. Am studiat și studiez enorm, până astăzi, pentru fiecare notă și pentru fiecare cuvânt în parte. Am ținut să-mi asum, stilistic, fiecare partitură, să o interpretez după maniera mea și a vocii mele. Studiul nu încetează niciodată. Vocea este un instrument viu, face parte din corpul meu, și sunt conștientă că trebuie să am grijă de ea”, a adăugat.

Angela mărturisește că nu are un secret al succesului. Ea vorbește despre studiu, talent și har.

„Nu există un secret, dar pe lângă talent, har și studiu continuu, lucrul la care am ținut și țin foarte mult este originalitatea. Niciodată nu mi-am dorit să fiu precum altcineva, să copiez pe cineva, am vrut să fiu originală în tot ceea ce cânt, în toate spectacolele mele.

Este important să îi ascult pe toți, dar să aduc propria mea personalitate și propria mea culoare în fiecare arie, în fiecare duet, în fiecare cântec și în fiecare spectacol de operă. Și încă ceva foarte important pentru mine, care a contribuit la succesul meu, este timbrul vocal, unicitatea lui și ușurința cu care vocea mea este recunoscută încă de la primele note. Asta a fost și este o altă cheie a succesului. Uitându-mă înapoi, poate că nu mi se mai pare așa de ușor, dar la fiecare moment al carierei mele eu am simțit că acest drum este cel firesc, aceasta era și încă este normalitatea mea și nu pot schimba asta”, a mai spus aceasta.

Reîntâlnirea cu publicul din România

„Niciodată nu apar pe scenă în secret și toată lumea știe când am un spectacol oriunde în lume, inclusiv în România. Acesta este al doilea an consecutiv în care revin în țară pentru un concert, un fapt extrem de rar și care mă bucură mult. Mi-aș fi dorit să fi cântat mai des, dar programul internațional foarte încărcat și lipsa invitațiilor serioase din țară au decis altfel. Așa cum îmi place să spun, important este rezultatul, și iată că ne revedem din nou, curând. Este o emoție specială să cânt în România, dar în același timp recunosc că am emoții peste tot în lume, indiferent de locație și de public. Arta fără emoții adevărate nu cred că se poate face și nu o pot concepe”, a explicat artista.