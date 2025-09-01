B1 Inregistrari!
Theo Rose: „Nu sunt super om". Cum își împarte timpul între filmări, concerte și casă

Theo Rose: „Nu sunt super om”. Cum își împarte timpul între filmări, concerte și casă

Selen Osmanoglu
01 sept. 2025, 14:55
Theo Rose: „Nu sunt super om". Cum își împarte timpul între filmări, concerte și casă
Sursa foto: Instagram - @theorose.official

Theo Rose a vorbit despre cum își creează un echilibru între viața personală și cea de mămică. Ea a mărturisit că nu este „super om”, însă și-a organizat timpul în așa fel încât să le facă pe toate.

Cuprins

  • „Nu sunt super om”
  • „Mi-am făcut singură viața grea”
  • Cum o ajută Anghel Damian

„Nu sunt super om”

„Nu sunt super om. Mi-am organizat programul astfel încât să le pot face pe toate. E și cumințel copilul, nu am ce să zic, dar mi-am organizat programul astfel încât să nu simt că lipsesc în niciuna dintre aceste instanțe”, a mărturisit aceasta, conform Click.

„La copil, acolo era cea mai sensibilă treabă, nu vreau să simt că lipsesc din viața lui Sasha. Mi-am programat majoritatea evenimentelor în week-end. Copilul îl trimit la părinții mei, la țară, acolo se joacă fericit. Și în timpul săptămânii la fel, atunci când nu există zile de filmare. Acestea sunt însă puse pe niște perioade, în zilele de filmare după ora 17 sunt cu copilul acasă”, a adăugat Theo Rose.

„Mi-am făcut singură viața grea”

Cântăreața spune că a avut ajutor mereu și nu poate să se plângă.

„Nu pot să mă plâng. Am atâta ajutor că nu pot să spun care a fost cea mai grea perioadă. A fost bine, a fost ușor vreau să cred. A fost greu pentru mine pentru că mi-am făcut singură viața grea, acceptând toate aceste lucruri extra vieții de familie. Dar, este cariera mea și iubesc la fel de mult ce fac. Îmi place foarte mult să urc pe scenă să cânt, îmi place foarte mult și la Vocea României”, a spus Theo.

„Un copil nu te împiedică în carieră, e un motiv în plus să ajungi acasă fericit că te așteaptă cineva care e fericit să te vadă! Câteodată, am o mutră atât de acră încât am impresia că stric ziua omului! Dar cu copilul nu am cum, nu pot să ajung acasă la copil supărată!”, a adăugat ea.

Cum o ajută Anghel Damian

„Am foarte mare noroc că este genul de tătic implicat, știe să fie acolo lângă mine, lângă copil. E acolo la toate nevoile lui, la cele mai importante momente. Are activitățile lui zilnice cu copilul, chiar mi se pare că sunt cam norocoasă!”, a mărturisit artista.

Tot ea a spus că își mai dorește un copil pe viitor: „Îmi mai doresc copii. Nu știu ce să zic, e posibil să am și o fetiță, dar am acest feeling: eu acum tot mamă de băieți mă văd! Tot un băiețel aș vrea”.

