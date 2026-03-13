Consiliul local Slatina interzice jocurile de noroc, cu excepția Loteriei Române. Astfel, Slatina devine primul oraș din România care implementează o astfel de măsură.

Cum vor dispărea sălile de jocuri după decizia luată de Consiliul local Slatina

Proiectul, inițiat de primarul Mario De Mezzo, a fost adoptat vineri într-o ședință extraordinară, în ciuda protestelor venite din partea angajaților și a reprezentanților din domeniu. Măsura prevede dispariția treptată a tuturor sălilor de profil în decurs de un an, pe măsură ce autorizațiile actuale vor expira.

„Prin proiectul de hotărâre de Consiliu Local de astăzi am interzis desfășurarea activităților de jocuri de noroc și pariuri sportive în municipiul Slatina. Hotărârea produce deja efecte. Operatorii trebuie să prezinte, la reînnoirea autorizației de la Oficiul Național al Jocurilor de Noroc, și o autorizație de funcționare de la Slatina. Sunt operatori care și-au luat autorizația cu o zi înainte de apariția ordonanței în Monitorul Oficial și pot funcționa până pe 24 februarie. După aceea, când vor merge la autorizare, trebuie să prezinte o autorizație de funcționare de la Slatina, pe care nu o vor avea”, a declarat Mario De Mezzo.

Ce se va întâmpla cu personalul angajat din locațiile vizate

Deși reprezentanții susțin că sute de oameni vor rămâne fără locuri de muncă, autoritățile consideră că perioada de tranziție este suficientă pentru mutare. Primarul a subliniat că sănătatea comunității este mai importantă decât dificultățile temporare ale celor care lucrează în acest sector.

„Există o predictibilitate pentru operatorii de săli de jocuri. Ei știu foarte bine când închid, angajații știu când le expiră contractele. În decurs de un an, de la apariția ordonanței în Monitorul Oficial, în municipiul Slatina nu va mai exista nicio sală de jocuri. Beneficiul pentru sănătatea municipiului Slatina este incomparabil mai mare decât situația temporară dificilă prin care unii oameni vor trece”, a explicat edilul.

Care este impactul financiar asupra bugetului după hotărâre

Administrația locală susține că măsura nu va afecta veniturile orașului, deoarece taxele actuale sunt colectate de bugetul de stat. Mai mult, eliminarea acestor afaceri ar putea regla piața chiriilor. Astfel, spațiile centrale vor putea fi ocupate de afaceri locale mici, scrie .

„Slatina nu pierde niciun leu prin închiderea acestor săli. Pierde doar un potențial câștig, pentru că am fi putut impune o taxă pe metru pătrat dacă permiteam funcționarea lor. Prefer însă să eliminăm această toxicitate din oraș. Proprietarii preferă să închirieze la o sală de păcănele și să câștige 3.000 de euro pe lună decât la o covrigărie care plătește 800 de euro. În timp, prețurile se vor regla și spațiile vor putea fi ocupate de alte tipuri de afaceri”, a concluzionat Mario De Mezzo.