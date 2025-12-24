B1 Inregistrari!
Cristi Danileț, atac la Inspecția Judiciară. Fostul judecător acuză lipsa de reacție după dezvăluirile de la întâlnirea magistraților cu președintele

Adrian Teampău
24 dec. 2025, 20:20
Foto: Cristi Danileț / Facebook
Cristi Danileţ acuză lipsa de reacție a Inspecției Judiciare după dezvăluirile făcute de magistrați la întâlnirea pe care au avut-o cu președintele Nicușor Dan şi a sondajului CSM în rândul judecătorilor.

Cristi Danileț acuzații la adresa Inspecției Judiciare

Inspecţia Judiciară ar fi trebuit să se sesizeze din oficiu și să deschidă cel puțin 50 de dosare de cercetare judiciară în urma întâlnirii de la Palatul Cotroceni. Cristi Danileţ a făcut o postare, pe Facebook, legat de dezvăluirile magistraţilor de la întâlnirea cu președintele. De asemenea, el a adus în discuție și sondajul realizat de CSM în rândul judecătorilor.

„Dacă mai adaug abuzul comis de 5 ori de câte un inspector şi 8 membri CSM împotriva lui Panioglu, transmiterea către public a înregistrarilor din şedinţa de judecată de către preşedintele CAB, plus încălcarea drepturilor omului comisă de 18 inspectori, membru CSM şi judecători suprem (inclusiv preşedintele ICCJ) în cazul de care este vorba în hotărârea CEDO din 15 dec. 2025, rezultă că Inspecţia are de lucru, nu glumă”, a scris fostul judecător.

Danileţ a mai spus că Inspecția Judiciară este obligată să se sesizeze din oficiu când află despre încălcări ale legii în sistemul judiciar. Această instituție are obligația să se grăbească cu anchetele deoarece în 4 ani se prescriu faptele.

„Dacă aş fi jurnalist aş pune o întrebare: câte verificări au fost declanşate pe baza celor menţionate mai sus? În rest, urez sărbători cu linişte şi pace, tuturor!”, spune fostul judecător.

Victorie pentru fostul magistrat la CEDO

Fostul judecător Cristi Danileţ a câştigat definitiv, luni, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), procesul intentat statului român. El s-a adresat instanței europene după ce a fost sancționat de CSM pentru două opinii personale postate pe pagina Facebook. La acea dată Consiliul era condus de Lia Savonea, actualul preşedinte al Înaltei curţi de Casaţie şi Justiţie.

CEDO a decis, în Marea Cameră, că a fost încălcat articolul 10 din Convenţia europeană a drepturilor omului privind libera exprimare.

Avocata lui Cristi Danileț, Nicoleta Popescu, arată că decizia CEDO clarifică un aspect legat de libertatea de exprimare. Deşi sunt supuşi unei obligaţii generale de rezervă, magistraţii pot comenta public, inclusiv pe reţelele sociale, subiecte de interes general.

„Hotărârea Marii Camere reprezintă un moment-cheie în jurisprudenţa CEDO privind articolul 10 şi statutul magistraţilor”, a afirmat avocata.

