, inspector școlar general adjunct, a discutat în cadrul Podcastului B1, moderat de Andreea Moraru, despre dezvoltarea și implementarea disciplinelor opționale inovatoare în școlile din județul , cu accent pe „Ora de știut” și „Ora cu și pentru animale”, precum și potențialul acestora de a fi adoptate la nivel național.

Ea a mai menționează și că, anual, Consiliul Județean Ilfov premiază elevii cu rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, demonstrând un angajament pentru excelența educațională.

Totodată, ISJ Ilfov contribuie la reforma curriculară prin adaptarea ofertei educaționale la specificul comunităților școlare, permițând elevilor și părinților să aleagă discipline din oferta școlii sau națională.

Despre disciplina opțională „Ora de știut”, Cristina Petre-Ghiță a precizat că are ca scop dezvoltarea gândirii critice la copii, verificarea informațiilor și combaterea știrilor false („fake news”).

Ce trebuie știut despre opționalul „Ora de știut”

Anul școlar trecut a fost evaluată și aprobată de Ministerul Educației printr-un ordin de ministru, iar acum poate fi predată ca disciplină opțională, cu notă, în orice școală din țară.

“Mulțumesc, Mirabela, mi-ai pasat subiectul care mă fascinează, îmi place cel mai mult și consider că lucrul acesta a produs, să spunem așa, strălucire în ochii copiilor prin implicare și rezultate obținute, eezultate pe care, de altfel, Consiliul Județean Ilfov, de câțiva ani buni, le premiază la începutul fiecărui an șolar, mai ales pentru cei care au obținut rezultate frumoase la olimpiade și concursuri, în nivel național sau, de ce nu, internațional.

ISJ Ilfov mai are un atu, un avantaj, să spunem, și din punct de vedere al curriculei. În contextul reformei curriculare în care ne aflăm acum și în cadrul pe care domnul ministru David l-a propus și s-a și concretizat, să spunem așa, prin noua lege a educației, suntem nevoiți să ne adaptăm printr-o curriculă specializată la nivelul comunității școlare, la specificul comunităților, adică să existe o ofertă de discipline din oferta școlii sau din oferta națională, aleasă de elevi, împreună cu părinții acestora.

Ori, în Ilfov, de 4 ani de zile, s-a pilotat vreo 3 ani de zile o disciplină altfel, numită ‘Ora de știut’ și trebuie să menționez faptul că în susținerea și în implementarea acestei discipline, pornind de la scrierea programei, alegerea conținuturilor, ofertarea resurselor didactice, s-a putut cu sprijinul Consiliului Județean Ilfov, prin Asociația Măgurele Science Park, deci vorbim aici de partea de știință și de oferta platformei Măgurele din județul Ilfov în ceea ce privește resursele, dar și oamenii, oamenii de știință care să fie mai aproape de clasă, de școală și trustul Digipedia, cu emisiunile de știință realizate de jurnalistul de știință, domnul Mironov, asta pentru a învăța copiii să aibă o gândire critică și să nu mai creadă tot ce se vehiculează în presă. Adică orice realitate prezentată trebuie verificată și trebuie analizată, astfel încât să le dezvoltăm puțin gândirea critică și dreptul la opinie, printr-o atitudine corectă.

Deci ‘Ora de știut’, de anul trecut a fost evaluată de Ministerul Educației și aprobată cu ordin de ministru. Acum, ea poate fi predată în orice școală, orice copil poate avea ca disciplină opțională, cu notă în catalog, ‘Ora de știut’”, a precizat inspectorul școlar general adjunct.

În ce constă opționalul “Ora cu și pentru animale’”

„De asemenea, de doi ani de zile, am vrut să dezvoltăm și componenta asta socială, emoțională, parte a competențelor cheie pe ceea ce înseamnă inteligență emoțională, capacitatea de a deveni un cetățean responsabil, empatia, în general, cu dezvoltarea unei programe de opțional numită ‘Ora cu și pentru animale’.

Această disciplină opțională este al doilea an de predat în mai multe școli din județul Ilfov. A avut parte și de o dezbatere publică la care au participat și inclusiv reprezentanți ai Ministerului Educației. Feedback-ul obținut de la elevi, dar nu numai de la elevi, și cadre didactice, și părinți a fost unul care ne-a încântat, pentru că riscam să cădem într-o latură a protecției animalelor care poate nu era percepută corect și se pare că ‘Ora cu și pentru animale’ are toate șansele să devină, începând cu acest an școlar, disciplină în oferta națională, în acest moment, programa aflându-se pe masa Ministerului Educației și Cercetării, pentru a fi analizată, evaluată și să sperăm că din anul școlar următor orice copil din țară va avea parte de acest proiect curricular, al doilea inovator, marca Ilfov”, a mai adăugat Cristina Petre-Ghiță.