B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CSM încearcă încă o dată cu Florența și Voineag. Secția de procurori se reia votul pentru avizarea celor doi candidați

CSM încearcă încă o dată cu Florența și Voineag. Secția de procurori se reia votul pentru avizarea celor doi candidați

Adrian Teampău
24 mart. 2026, 08:32
Alex Florența (Inquam Photos / George Călin) și Marius Voineag (Inquam Photos / Ilona Andrei) sunt noii procurori de la vârful Parchetului General și DNA
Cuprins
  1. CSM reia votul în cazul celor doi candidați
  2. Ce avize a dat Secția de Procurori

CSM, Secția de Procurori, se reunește ca să reia votul pentru avizarea candidaturilor lui Alex Florenţa şi Marius Voineag. Cei doi candidează pentru funcțiile de adjunct al DIICOT, respectiv adjunct al procurorului general.

CSM reia votul în cazul celor doi candidați

Actualul procuror general Alex Florenţa şi Marius Voineag, șeful DNA, au renunțat la reînoirea mandatelor și au optat pentru funcții de procuror adjunct. Ei au fost selectați în urma procedurii organizate de Ministerul Justiției. Cei doi s-au împotmolit, se pare la CSM, unde trebuie să obțină avizul consultativ al secției de procurori.

Deși s-au reunit de două ori, până acum, membrii Consiliului nu au reușit să se pună de acord. În ambele cazuri s-a înregistrat un număr egal de voturi 3-3. Pentru a emite un aviz, pozitiv sau negativ, este nevoie de o hotărâre luată cu majoritate. Drept urmare, va avea loc un al treilea scrutin, marți, 24 martie, pentru ca procedura să intre în etapa următoare.

Conform legii, avizul este consultativ, astfel încât candidații pot merge mai departe chiar dacă acesta este negativ. În cazul emiterii unui aviz negativ, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul respectiv și poate opta pentru continuarea procedurii sau pentru reluarea sa.

Decizia finală – de acceptare sau respingere a unui candidat – aparține președintelui Nicușor Dan. Șeful statului are la dispoziție 60 de zile pentru a da un răspuns. În caz de respingere acesta va trebui să emită un punct de vedere prin care să motiveze de ce a ales această soluție.

Ce avize a dat Secția de Procurori

Până acum, bilanţul Secției de Procurori a CSM privind cele opt propuneri ale ministrului Justiţiei la şefia marilor parchete este următorul:

  • trei avize pozitive: Codrin Horaţiu Miron (propus ca procuror şef DIICOT), Viorel Cerbu (procuror-şef al DNA) şi Marius-Ionel Ştefan (candidat ca procuror-şef adjunct al DNA);
  • trei avize negative: Cristina Chiriac (propunere pentru funcția de procuror general), Gill-Julien Grigore-Iacobici (pentru procuror-şef adjunct al DIICOT) şi Marinela Mincă (propusă procuror-şef adjunct la DNA);
  • balotaj (trei voturi „pentru” şi trei „împotrivă”): Alex Florenţa (candidat la funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT) şi Marius Voineag (adjunct al procurorului general).

Conform legii, Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat. Apoi, conform procedurii propunerile făcute de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, sunt înaintate preşedintelui Nicuşor Dan.

Tags:
Citește și...
Croazierele, noul trend al românilor pentru vacanțe. Destinații, prețuri și tendințe 2026–2027. Atlanticul ia locul Orientului Mijlociu în preferințe
Eveniment
Croazierele, noul trend al românilor pentru vacanțe. Destinații, prețuri și tendințe 2026–2027. Atlanticul ia locul Orientului Mijlociu în preferințe
Vremea, 24 martie: temperaturi în creștere și precipitații slabe în zonele montane
Eveniment
Vremea, 24 martie: temperaturi în creștere și precipitații slabe în zonele montane
Afaceri din pandemie anchetate după șapte ani. Percheziții la firme suspectate de evaziune. Prejudiciul se ridică la 4 milioane de lei
Eveniment
Afaceri din pandemie anchetate după șapte ani. Percheziții la firme suspectate de evaziune. Prejudiciul se ridică la 4 milioane de lei
Prețul motorinei standard a atins un nou record în România. Cât au ajuns să coste carburanții marți, 24 martie
Eveniment
Prețul motorinei standard a atins un nou record în România. Cât au ajuns să coste carburanții marți, 24 martie
Meningita, boala care poate evolua în câteva ore. Care sunt simptomele la copii și adulți și cât costă vaccinurile în România
Eveniment
Meningita, boala care poate evolua în câteva ore. Care sunt simptomele la copii și adulți și cât costă vaccinurile în România
Guvernul adoptă o ordonanță de urgență pentru criza prețurilor la țiței și produse petroliere
Eveniment
Guvernul adoptă o ordonanță de urgență pentru criza prețurilor la țiței și produse petroliere
România participă la summitul global pentru educația digitală a copiilor, la invitația Melaniei Trump
Eveniment
România participă la summitul global pentru educația digitală a copiilor, la invitația Melaniei Trump
Dezbatere aprinsă la Râmnicu Vâlcea privind viitorul sălilor de jocuri de noroc. Ce propune administrația locală pentru reglementare
Eveniment
Dezbatere aprinsă la Râmnicu Vâlcea privind viitorul sălilor de jocuri de noroc. Ce propune administrația locală pentru reglementare
NIBIRU, un concept unic de divertisment pe litoralul românesc. Selly: „Propunem o schimbare de paradigmă. În 3 ani, peste un miliard de euro vor fi infuzați în economia locală”. Ce artiști internaționali vor cânta (VIDEO)
Eveniment
NIBIRU, un concept unic de divertisment pe litoralul românesc. Selly: „Propunem o schimbare de paradigmă. În 3 ani, peste un miliard de euro vor fi infuzați în economia locală”. Ce artiști internaționali vor cânta (VIDEO)
Shakira revine spectaculos în Spania cu o serie de concerte la Madrid. Cum va arăta finalul turneului mondial al artistei
Eveniment
Shakira revine spectaculos în Spania cu o serie de concerte la Madrid. Cum va arăta finalul turneului mondial al artistei
Ultima oră
09:34 - Croazierele, noul trend al românilor pentru vacanțe. Destinații, prețuri și tendințe 2026–2027. Atlanticul ia locul Orientului Mijlociu în preferințe
09:08 - Vremea, 24 martie: temperaturi în creștere și precipitații slabe în zonele montane
09:05 - Afaceri din pandemie anchetate după șapte ani. Percheziții la firme suspectate de evaziune. Prejudiciul se ridică la 4 milioane de lei
09:00 - Prognoza meteo ANM: Cum va fi vremea de Paște și ce urmează în următoarele patru săptămâni
08:59 - Prețul motorinei standard a atins un nou record în România. Cât au ajuns să coste carburanții marți, 24 martie
08:35 - Meningita, boala care poate evolua în câteva ore. Care sunt simptomele la copii și adulți și cât costă vaccinurile în România
08:34 - Detalii din dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu. Ce probe au adunat anchetatorii
08:30 - Guvernul adoptă o ordonanță de urgență pentru criza prețurilor la țiței și produse petroliere
07:49 - Raiduri rusești în centrul și sudul Ucrainei. Președintele Zelenski avertizează asupra unui atac masiv
07:29 - România participă la summitul global pentru educația digitală a copiilor, la invitația Melaniei Trump