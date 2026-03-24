CSM, Secția de Procurori, se reunește ca să reia votul pentru avizarea candidaturilor lui Alex Florenţa şi Marius Voineag. Cei doi candidează pentru funcțiile de adjunct al , respectiv adjunct al procurorului general.

CSM reia votul în cazul celor doi candidați

Actualul procuror general şi , șeful DNA, au renunțat la reînoirea mandatelor și au optat pentru funcții de procuror adjunct. Ei au fost selectați în urma procedurii organizate de Ministerul Justiției. Cei doi s-au împotmolit, se pare la CSM, unde trebuie să obțină avizul consultativ al secției de procurori.

Deși s-au reunit de două ori, până acum, membrii Consiliului nu au reușit să se pună de acord. În ambele cazuri s-a înregistrat un număr egal de voturi 3-3. Pentru a emite un aviz, pozitiv sau negativ, este nevoie de o hotărâre luată cu majoritate. Drept urmare, va avea loc un al treilea scrutin, marți, 24 martie, pentru ca procedura să intre în etapa următoare.

Conform legii, avizul este consultativ, astfel încât candidații pot merge mai departe chiar dacă acesta este negativ. În cazul emiterii unui aviz negativ, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul respectiv și poate opta pentru continuarea procedurii sau pentru reluarea sa.

Decizia finală – de acceptare sau respingere a unui candidat – aparține președintelui Nicușor Dan. Șeful statului are la dispoziție 60 de zile pentru a da un răspuns. În caz de respingere acesta va trebui să emită un punct de vedere prin care să motiveze de ce a ales această soluție.

Ce avize a dat Secția de Procurori

Până acum, bilanţul Secției de Procurori a CSM privind cele opt propuneri ale ministrului Justiţiei la şefia marilor parchete este următorul:

trei avize pozitive: Codrin Horaţiu Miron (propus ca procuror şef DIICOT), Viorel Cerbu (procuror-şef al DNA) şi Marius-Ionel Ştefan (candidat ca procuror-şef adjunct al DNA);

trei avize negative: Cristina Chiriac (propunere pentru funcția de procuror general), Gill-Julien Grigore-Iacobici (pentru procuror-şef adjunct al DIICOT) şi Marinela Mincă (propusă procuror-şef adjunct la DNA);

balotaj (trei voturi „pentru” şi trei „împotrivă”): Alex Florenţa (candidat la funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT) şi Marius Voineag (adjunct al procurorului general).

Conform legii, Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat. Apoi, conform procedurii propunerile făcute de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, sunt înaintate preşedintelui .