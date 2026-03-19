Ciorba aceasta este simplă, gustoasă și prietenoasă cu bugetul. Îți oferă o masă caldă și sățioasă, perfectă pentru zilele de . Nu ai nevoie de ingrediente complicate sau greu de găsit, ci doar de câteva lucruri de bază din bucătărie.

Cartofii îi dau consistență și te satură rapid. Ceapa aduce o dulceață plăcută după călire, iar morcovul și țelina completează gustul cu note ușor dulci. Pasta de tomate îi oferă culoare și mai multă profunzime. Iar zeama de varză sau borșul îi dă acel gust acrișor, autentic, care face ciorba cu adevărat specială, potrivit csid.ro.

Cum prepari rapid această ciorbă de post

Totul începe simplu, cu ceapa călită în puțin ulei, până devine ușor aurie și parfumată. Adaugi apoi morcovul și, dacă vrei un plus de aromă, puțină țelină, fie tăiate cubulețe, fie date pe răzătoare. Urmează cartofii, care dau consistență, și apa cât să acopere bine .

După ce acestea sunt aproape fierte, pui pasta de tomate pentru culoare și gust. La final, adaugi zeama de varză, fiartă separat câteva minute, sau borșul, și potrivești totul cu sare și piper.

Presari pătrunjel pentru prospețime și gata. În mai puțin de o oră, ai o ciorbă acrișoară, echilibrată și surprinzător de gustoasă, perfectă pentru zilele de post sau când vrei ceva bun fără cheltuieli mari.

Cât te costă, de fapt, această ciorbă pentru 4 porții

Pentru patru porții generoase, ai nevoie de ingrediente simple și ieftine. Cartofii ajung la aproximativ 3,50 lei, ceapa în jur de 1 leu, morcovii 0,80 lei, iar pasta de tomate încă 1,20 lei. Uleiul te costă aproximativ 0,50 lei, sarea, piperul și pătrunjelul încă 0,50 lei, iar zeama de varză sau borșul în jur de 1,50 lei. În total, ajungi la aproximativ 9 lei pentru toată oala.

Asta înseamnă puțin peste 2 lei pentru o porție consistentă, mult sub costul majorității preparatelor gătite. Dacă ai deja prin frigider un ardei gras sau o bucățică de țelină, le poți adăuga fără să simți diferența la bani, dar cu un plus de gust. Vrei să fie și mai sățioasă? O mână de orez rezolvă rapid, fără să crească semnificativ costul. Este genul de rețetă care arată clar că poți mânca bine, gustos și cald, fără să cheltui mult și fără complicații inutile.