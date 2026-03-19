B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Poveste încâlcită la o şcoală din Iași: Cum a primit ordin de restricție un elev care ar fi fost victima bullying-ului. Acum are și absențe, care nu vor fi motivate

Traian Avarvarei
19 mart. 2026, 15:52
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. S-a ales cu absențe pentru că a respectat ordinul de restricție
  2. Ce acuzații mai face tatăl elevului

Poveste încâlcită la o şcoală gimnazială din Iaşi. Un elev cu ordin de restricție nu a mers la cursuri pentru a respecta ordinul, numai că așa s-a ales cu absențe, pe care școala nu vrea să le motiveze. Mai mult, tatăl elevului spune că, de fapt, fiul său a fost victima bullying-ului și s-a ajuns aici pentru că familia n-a răspuns solicitării dirigintei de a da tot felul de atenții profesorilor.

S-a ales cu absențe pentru că a respectat ordinul de restricție

Elevul s-a transferat la școala respectivă, iar de atunci ar fi fost mai multe probleme la clasă. În decembrie, el s-ar fi luat la bătaie cu un alt copil, dar nu la școală, ci undeva în oraș. Celălalt copil a depus plângere la poliție, așa că elevul în cauză s-a ales cu un ordin de restricție pentru trei luni, timp în care n-are voie să se apropie de celălalt copil.

Pentru a respecta ordinul de restricție, din luna ianuarie, elevul nu s-a mai dus la școală, numai că acum are absențe, pe care școala nu vrea să i le motiveze.

Însă tatăl elevului spune că, de fapt, el e victima deoarece a fost suspus presiunilor și bullying-ului, informează Observator. Pe de altă parte, directorul școlii afirmă că nu a fost solicitat transferul elevului într-o altă clasă sau la o altă școală, iar dacă părintele ar fi cerut acest lucru, s-ar fi putut găsi soluții.

Ce acuzații mai face tatăl elevului

Tatăl elevului mai spune că acesta a devenit ținta bullying-ului după un conflict cu diriginta, pe care o acuză că ar fi solicitat bani pentru diverse atenții și cadouri pentru profesori, pe care le-a considerat nejustificate.

Tatăl insistă că situația ar fi degenerat ulterior, iar copilul său ar fi fost victima bullying-ului în clasă, ceea ce ar fi dus, în final, la acest conflict.

Tags:
Citește și...
Fiul viceprimarului din Șelimbăr a scăpat de pușcărie, deși l-a bătut crunt pe un tânăr
Ultima oră
