Cum explică directorul Salrom „cina” de 12.500 de euro, care a avut loc după dezastrul de la Salina Praid: “Nu consider ca la un număr atât de mare de participanți suma a fost una foarte mare”

, Constantin Dan Dobrea, s-a confruntat, în direct, cu ministrul Economiei, , într-o discuție tensionată la . Cei doi au avut un schimb dur de replici pe tema facturii de 12.500 de euro, plătită de Salrom pentru un „sejur” organizat la scurt timp după incidentul de la Salina Praid.

Deși în acte apare că este vorba despre un sejur în județul Prahova, directorul Salrom susține că, de fapt, banii au fost cheltuiți pentru o întâlnire oficială cu producătorii europeni de sare. Problema este că evenimentul s-a desfășurat la București, nu în Prahova, așa cum reiese din documente.

Confruntat de ministrul Economiei, Dan Dobrea a explicat că înainte de întâlnirea oficială de la București, producătorii de sare au dorit să viziteze mina de la Slănic Prahova. Astfel, a fost aleasă Casa Timiș ca locație pentru masa de final. Dobrea a adăugat că a văzut factura abia miercuri dimineață și că nu se consideră responsabil pentru eventualele inadvertențe din conținutul acesteia. Tot el a precizat că evenimentul a fost planificat cu un an înainte.

„Poate ne spuneți dacă la acea conferință de 12.000 de euro ați făcut un studiu de caz despre cum să distrugi o salină”, i-a reproșat, ironic, Radu Miruță directorului Salrom.

Cum explică directorul Salrom „cina” de 12.500 de euro

Dobrea a respins acuzațiile legate de organizarea unui eveniment de lux imediat după incidentul de la Salina Praid:

„Nu a fost o petrecere. Lucrurile stau în felul următor: în perioada 10-13 iunie, la București, s-a desfășurat reuniunea anuală a producătorilor de sare din Europa. EUsalt este asociația producătorilor de sare, e singura voce autorizată în această industrie la nivelul Uniunii Europene și cea care promovează schimbare de legislație, promovează modificări ale legii pentru a proteja producătorii de sare europeni. Factura despre care se vorbește este singura cheltuială pe care a avut-o Societatea Națională a Sării pe parcursul desfășurării acestei conferințe, care a durat 4 zile. A fost cina de final, de închidere a conferinței și ultima întâlnire în care s-au tras concluziile după terminarea acesteia. Din păcate, niciunul dintre colegii mei și nici eu nu am fost acolo pentru că eram la Praid. Conferința care se organizează se programează cu un an înainte. A fost organizată din 2024. Eu nu i-aș spune o masă de final. A fost o întâlnire la care s-au tras concluziile, care, firesc, oamenii aceia care după imediat după finalizarea acelei întâlniri, au plecat cu avionul, fiecare în țara de origine, nu putea fi amânată, având în vedere că fusese organizată cu un an înainte. Au fost peste 125 de participanți din toată Europa. Exact pentru aceștia s-a plătit și eu nu consider ca la un număr atât de mare de participanți suma a fost una foarte mare.”

Tensiunile au escaladat după ce ministrul Miruță a anunțat, tot în direct, că directorul Salrom, împreună cu întreaga conducere a companiei, vor fi demiși. Decizia vine atât pe fondul cheltuielilor făcute pentru „cina” de 12.500 de euro, cât și ca urmare a problemelor grave de la Salina Praid.

„Decizia o iau eu de data asta”, a declarat categoric Radu Miruță.

Ministrul a continuat să conteste explicațiile oferite de directorul Salrom, aducând în discuție detaliile de pe factura emisă:

„Dacă ne uităm pe factură, factura este pentru un sejur din perioada 13 iunie – 30 iunie, după ce s-a terminat acel eveniment care a avut loc într-o cu totul altă localitate, că dacă ne uităm pe site-ul evenimentului a fost la București, locația este în altă parte. Deci explicațiile acestea cu privire că a fost o cină în cadrul evenimentului nu se potrivesc cu datele de pe factură, unde scrie foarte clar ‘sejur 13-30’ nesuprapus nici măcar o zi cu datele evenimentului invocat.”

„Eu am văzut-o ca și dumneavoastră, domnule ministru”

În replică, Constantin Dan Dobrea a încercat să ofere o nouă explicație:

„Dacă-mi este permis domnule ministru, lucrurile stau în felul următor: Așa cum domnul ministru a spus ceva mai devreme, da, locația a fost Casa Timiș. A fost aleasă acea locație pentru că înainte de întâlnirea de la prânz, acea întâlnire finală a fost la prânz și a durat câteva ore. Din câte am înțeles, toți colegii producători de sare au vrut să vadă mina de la Slănic Prahova. Cea mai apropiată locație unde puteai să ai peste 120 de invitați la nivel european era Casa Timiș. De asta s-a organizat la Casa Timiș. Mai mult decât atât, vorbim doar de data de 30 iunie. Nu a durat mai mult de 4-5h, cred, acel eveniment, iar faptul că pe factură scrie ce scrie, cred că ar trebui cineva să-i întrebe. Eu am văzut-o ca și dumneavoastră, domnule ministru, azi dimineață, da, eu nu am văzut-o mai devreme. Așa că ei trebuie să spună ce au ridicat în SPV, cum au emis acea factură. Nu noi.”

Replica finală a ministrului Miruță a fost tranșantă, acesta aducând în discuție atât gestionarea defectuoasă a salinei, cât și risipa de bani publici:

„Dacă dumneavoastră primiți o factură pe care scrie ‘servicii de prostituție’ plătiți 12.000 euro pe o factură la care vă uitați și n-are legătură cu ce spuneți dumneavoastră că s-a întâmplat? Țara arde și s-a ales, chiar și pentru o zi, una dintre cele mai scumpe locații din România, în condițiile în care nu știm cum să adunăm bani la buget, în condițiile în care obiectivul pe care trebuia să-l protejăm se prăbușește, în condițiile în care de 20 de ani de când sunt tot felul de rapoarte care menționează că se va întâmpla asta, nu s-a făcut nimic. S-a terminat țara în care unul pune pe altul. Dumneavoastră sunteți membru și în consiliu de administrație care votează director unde sunteți și director, cu un salariu care n-are legătură cu ce s-a întâmplat. Și mie mi se pare o agresiune, la adresa oamenii care plătesc taxe din România, să încercați să explicați că Salrom își face treaba cât timp la Praid așteptăm la prima ploaie, probabil să se prăbușească tavanul acelui zăcământ, pentru care o întreagă comunitate trăia. Știu că a funcționat până acum, știu că poate supără, dar nu va mai funcționa pe tura asta.”

Scandalul vine în contextul situației critice de la Salina Praid, unde o surpare a afectat grav activitatea, punând în pericol locurile de muncă și economia locală, etc.