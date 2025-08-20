B1 Inregistrari!
Rețeta de zacuscă a lui Florin Dumitrescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară

20 aug. 2025, 23:05
Rețeta de zacuscă a lui Florin Dumitrescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Sursa Foto: Facebook/ Chef Florin Dumitrescu

Florin Dumitrescu este renumit pentru rețetele sale reinterpretate, mai ușor de făcut, dar prin care savoarea preparatului original nu se pierde. Celebrul chef are o variantă unită de preparere și când vine vorba despre tradiționala și nelipsita zacuscă.

Cuprins:

  1. Cu ce se deosebește rețeta lui Florin Dumitrescu de cea clasică
  2. Ce ingrediente sunt necesare pentru rețeta lui Florin Dumitrescu de zacuscă
  3. Cum se prepară

Cu ce se deosebește rețeta lui Florin Dumitrescu de cea clasică

Spre deosebire de rețeta clasică, în care ingredientele trebuie lăsate să fiarbă ore în șir, modul de prepare propus de Florin Dumitrescu este rapid și simplu. Preparatul a devenit rapid îndrăgit atât de cei la început de drum în arta culinară, cât și de persoanele care se confruntă cu lipsa de timp și caută soluții mai rapide pentru mesele zilnice.

Nu doar modul rapid de preparare face această rețetă extrem de îndrăgită, ci și combinația de ingrediente care oferă preparatului un gust aparte. Florin Dumitrescu a reușit să îmbine simplitatea legumelor coapte cu prospețimea ierburilor aromatice, astfel încât să nu se îndepărteze prea tare de gustul familiar al preparului original, dar să-i ofere un plus de prospețime.

Ce ingrediente sunt necesare pentru rețeta lui Florin Dumitrescu de zacuscă

  • 1 ardei gras;
  • 1 vânătă;
  • 1 ceapă;
  • 2 căței de usturoi;
  • 2-3 frunze de busuioc verde;
  • 2-3 linguri de ulei de floarea-soarelui;
  • 5-6 roșii cherry;
  • Sare;
  • Piper;

Cum se prepară

Se începe prin coacerea vinetei și a ardeiului. Cât legumele se coc, ceapa și usturoiul sunt sotate în ulei de floarea-soarelui. În tigaia în care se gătesc ceapa și usturoiul, se adaugă și frunzele de busuioc proaspăt și roșiile cherry care, în prealabil, au fost tăiate în jumătăți.

După ce s-au copt, ardeiul și vânata se curăță și se mărunțesc. Se pun în tigaia în care se gătesc roșiile, ceapa și usturoiul, apoi se mai lasă pe foc câteva minute. La final, totul se asezonează cu sare și piper după gust. Cheful recomandă și adăugarea de cimbru sau foi de dafin pentru un plus de aromă sau un morcov ras pentru o notă mai dulce, potrivit Libertatea.

Rezultatul este o zacuscă ce poate fi savurată atât caldă, imediat după preparare, cât și rece, alături de pâine proaspătă sau ca garnitură la diferite fripturi.

