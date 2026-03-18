Pentru mulți, dimineața nu înseamnă doar trezirea din somn, ci și primele senzații de disconfort: dureri de cap, oboseală sau lipsă de concentrare. Chiar dacă a fost suficientă, modul în care îți începi ziua poate fi factorul decisiv. Specialiștii recomandă să eviți câteva obiceiuri comune care agravează starea de bine.

Nu bea cafea imediat după trezire

Chiar dacă pentru mulți cafeaua este ritualul de început de zi, consumul ei imediat poate fi contraproductiv. Organismul produce natural cortizol dimineața, un hormon care ajută la trezire și concentrare. Introducerea cafelei în acest interval poate crea un dezechilibru, provocând stare de agitație urmată de oboseală și dureri de cap, scrie Click.

În plus, după orele de somn, corpul este ușor deshidratat, iar cafeaua poate accentua acest lucru. Deshidratarea este una dintre cele mai frecvente cauze ale durerilor de cap matinale. O alternativă recomandată este să începi ziua cu un pahar mare de apă și să amâni cafeaua cu 30-60 de minute, oferindu-i corpului timp să se regleze natural.

Nu sări peste micul dejun

După o noapte fără aport alimentar, organismul are nevoie de combustibil pentru a funcționa corect. Săritul peste micul dejun poate duce la scăderea glicemiei, afectând creierul și provocând amețeală, oboseală și dureri de cap.

„Pe termen scurt poate părea că economisești timp, dar pe parcursul zilei vei resimți efectele: concentrare scăzută, iritabilitate și o nevoie mai mare de zahăr sau cafea”, avertizează specialiștii în nutriție.

Un mic dejun simplu, dar echilibrat (iaurt cu fructe, ouă sau pâine integrală cu proteine) poate stabiliza nivelul de energie și preveni apariția durerilor de cap.

Nu verifica telefonul imediat după trezire

Acesta este unul dintre cele mai răspândite obiceiuri moderne, dar și unul dintre cele mai dăunătoare. În momentul în care îți începi ziua direct cu notificări, mesaje sau știri, suprasoliciți creierul înainte ca acesta să fie pregătit, ceea ce poate genera stres și tensiune.

Lumina ecranului și postura necorespunzătoare pot agrava disconfortul și pot provoca dureri de cap. O soluție simplă este să îți oferi 20-30 de minute fără telefon dimineața. În acest timp, poți face câteva mișcări ușoare, să te întinzi, să respiri profund sau pur și simplu să te bucuri de liniște.

Implementarea acestor obiceiuri simple poate transforma dimineața într-un moment de energie și claritate, reducând semnificativ riscul apariției durerilor de cap.