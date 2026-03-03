Un tânăr antreprenor din Shanghai a transformat dragostea pentru animale într-o afacere extrem de profitabilă. În timpul sărbătorilor de Anul Nou Chinezesc, acesta a câștigat 23.000 de dolari oferind servicii de îngrijire pentru pisicile lăsate acasă de stăpânii plecați în vacanță. Cererea uriașă pentru astfel de servicii arată cât de mult a crescut industria pet care în marile orașe din .

Peste 2.000 de pisici îngrijite în 20 de zile

Tânărul, identificat drept Huan Cong, născut în 1991, activează de nouă ani în domeniul îngrijirii animalelor de companie, fiind specializat în servicii de hrănire a pisicilor la domiciliu. În timpul Festivalului de Primăvară, el și echipa sa, formată din patru angajați, au rămas în Shanghai pentru a avea grijă de animalele ai căror stăpâni au plecat din oraș, conform Știrile ProTv.

Pe parcursul a peste 20 de zile înainte și după festival, echipa a onorat aproximativ 2.000 de comenzi de hrănire la domiciliu. Huan Cong s-a ocupat personal de circa 1.000 dintre acestea.

Servicii complete pentru felinele rămase acasă

Serviciile oferite nu se rezumă doar la hrănire. Pachetul include curățarea litierei, administrarea tratamentelor medicale, tăierea unghiilor și chiar verificarea siguranței locuinței, pentru a se asigura că animalele sunt în deplină siguranță.

Peste 80% dintre comenzi au provenit de la persoane care s-au întors în orașele natale pentru sărbători, în timp ce aproximativ 10% au venit de la clienți care călătoreau în afara perioadelor de vârf. Mulți dintre ei revin an de an, apelând constant la serviciile sale.

Program epuizant, dar profit consistent

Sezonul de sărbători înseamnă un ritm de muncă intens. Antreprenorul pleacă de acasă la ora 3 dimineața și lucrează până la 22 sau chiar 23, dormind în medie doar trei-patru ore pe noapte.

Efortul însă este răsplătit financiar, iar suma de 23.000 de dolari câștigată în această perioadă confirmă potențialul uriaș al acestei nișe de piață.