Ministerul Educației a publicat Ordinul nr. 6.423/2025, document care reglementează desfășurarea orelor de învățare remedială în învățământul primar. Măsura stabilește atribuțiile cadrelor didactice, ale părinților și directorilor, precum și modul în care elevii vor participa la aceste sesiuni suplimentare. Noile ore au fost introduse prin Legea Bolojan și fac parte din „Programul ÎR”.

Ce presupun orele remediale pentru elevii din ciclul primar

Conform ordinului, fiecare învățător sau profesor trebuie să organizeze câte două ore de învățare remedială pe săptămână. Acestea se adaugă programului obligatoriu și au rolul de a sprijini consolidarea sau aprofundarea competențelor deja dobândite la clasă, potrivit .

Grupele sunt alcătuite, de regulă, din 6 până la 12 elevi, dar numărul poate fi adaptat în funcție de nevoi și pot fi incluși copii din clase diferite. Activitățile au loc înainte sau după cursurile obișnuite, iar durata lor este de 45 de minute. În cazul claselor pregătitoare și I, timpul este redus la 30–35 de minute, diferența fiind completată de jocuri și activități interactive.

Cum se realizează participarea elevilor la Programul ÎR

Metodologia prevede că elevii pot fi înscriși fie la solicitarea scrisă a părinților, fie la recomandarea profesorului. Caracterul opțional nu mai este prevăzut, ceea ce face ca participarea să fie obligatorie. Retragerea se poate realiza doar prin cerere oficială: „Retragerea din Programul ÎR se poate face la cererea părintelui/reprezentantului legal, prin înștiințare scrisă a cadrului didactic.” (Art. 6 alin. 1), relatează Capital.ro.

Documentele pot fi depuse și online, conform prevederilor: „Cererile de înștiințare/retragere în/din Programul ÎR se pot transmite și online, la o adresă electronică/prin intermediul unei platforme indicate/gestionate de către unitatea de învățământ.” (Art. 6 alin. 2).

Participarea este gratuită, nu se acordă note, însă au obligația să urmărească progresul și să informeze părinții despre eventualele absențe. Prezența este monitorizată prin documente oficiale: „Prezența elevilor la Programul ÎR este urmărită de către cadrele didactice implicate în desfășurarea Programului ÎR. Absențele elevilor se consemnează într-un catalog special, aferent Programului ÎR” (Art. 7 alin. 2). Totodată, „Activitatea didactică desfășurată de personalul didactic de predare, încadrat în unitatea de învățământ cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată, în cadrul Programului ÎR este consemnată în condica de prezență” (Art. 7 alin. 3).

Cum sunt structurate activitățile și cine le supraveghează

Activitățile remediale sunt adaptate nivelului fiecărui elev și au ca obiectiv consolidarea sau extinderea cunoștințelor. Pentru cei mai mici școlari, accentul cade pe dezvoltarea comunicării orale, literației, competențelor prematematice și a abilităților motrice.

Directorii unităților de au rolul de a aproba grupele de elevi, de a verifica respectarea orarului și de a monitoriza desfășurarea activităților. De asemenea, trebuie să organizeze întâlniri periodice cu profesorii pentru a evalua progresul și pentru a ajusta intervențiile atunci când este necesar.