Eroul din Cel de-al Doilea Război Mondial, Ion Dobran, a murit la vârsta de 102 ani. Ce pensie încasa generalul de la statul român

Ion Dobran, eroul din Cel de-al Doilea Război Mondial a murit la vârsta de 102 de ani, anunță Fundația „Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu“.

Generalul de aviație s-a născut la Văleni – Podgoria, în 1919, la data de 5 februarie. Ziua de 5 februarie a fost o dată marcantă pentru generalul Dobran, având în vedere faptul că tot la această dată s-a aflat și pe frontul de Est.

Eroul de război Ion Dobran a murit

Eroul din Cel de-al Doilea Război Mondial s-a stins din viață, la vârsta de 102 ani. El s-a remarcat în timpului războiului, în lupta cu inamicul. Bătălia din 6 iunie 1944, dată la care trupele aliate au debarcat în Normandia, i-a marcat viața generalului și a povesti-o ori de câte ori a avut ocazia.

A fost și ziua în care americanii au atacat România cu mai multe Mustang-uri, iar așa a început lupta aeriană, în timpul căreia Ion Dobran s-a aflat la manșa unei aeronave Messerschmitt 109.

„Eram în zona Galaţiului când am rămas fără copilot. M-am îndreptat spre Constanţa, am luat înălţime faţă de ei şi m-am hotărât să atac, deşi americanii erau în formaţie de trei. Ce am făcut eu era sinucidere curată, dar nu aveam de ales. L-am nimerit pe cel din dreapta”, a povestit el momentul în trecut, potrivit Adevărul.

Avionul american a fost atacat și avariat de român, motiv pentru care a fost nevoit să aterizeze forțat în zona Ucrainei. Pilotul a supraviețuit. Ion Dobran și Barrie Davis, cel car pilota avionul american, s-au reîntâlnit mulți ani mai târziu, când americanul a venit în România, de această dată ca aliat.

„Am stat câteva zile împreună şi am depănat amintiri, la Bucureşti şi în Poiana Braşov”, a povestit eroul de război, în 2010.

Ion Dobran a participat la 340 de misiuni, a doborât 18 avioane inamice şi a fost doborât, la rândul său, de trei ori. După război, a fost persecutat de comunişti, fiind dat afară din casă şi obligat să muncească din greu în fabrică.

Ce pensie avea Ion Dobran, erou de război

În vârstă de 102 ani, generalul de război Inn Dobran, care a murit în cursul zilei de 24 septembrie, trăia cu o pensie mizeră. Dobran primea de la statul român pentru faptele sale de vitejie sub 3.000 de lei, în timp ce “militarul de carton” Cristian Ciocoiu, secretar de stat în MAI, primea 13.000 lei/ lună.

“Generalul Ion Dobran va implini maine 100 de ani.Forţele Aeriene Româneii vor acorda cu aceasta ocazie inca o stea. Dobran este ultimul pilot roman de vanatoare din Al Doilea Razboi mondial in viata. Fotografia am facut-o anul trecut. L-am intervievat imediat dupa ce, la 99 de ani, generalul zburase cuIacarii Acrobati Aerobatic Yakers. Ulterior, in aceeasi formula, el a survolat Arcul de Triumf chiar la Parada de 1 Decembrie. Respect!”, a scris Adelin Petrișor pe Facebook.