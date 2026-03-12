Românii sunt vizați de o amplă campanie de fraudă prin SMS. Peste un milion de persoane au primit mesaje de livrare false care par trimise de compania Fan Courier. Avertismentul vine de la specialiștii în securitate cibernetică ai Bitdefender, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.
Cum reușesc atacatorii să păcălească victimele
„Atacatorii trimit SMS-uri care par să vină de la Fan Courier, liderul pieţei locale de curierat, şi îi direcţionează pe destinatari către un site fals prin care hackerii preiau controlul contului de WhatsApp şi solicită mai apoi bani cunoscuţilor victimei.”, se menţionează în comunicat.
Mesajul primit pare, la prima vedere, o notificare reală de livrare. Din acest motiv, mulți oameni accesează linkul fără să își dea seama că este o înșelătorie. Acesta îi trimite însă către un site fals care imită identitatea vizuală a companiei Fan Courier. Pagina este găzduită pe un domeniu controlat de atacatori.
În același timp, hackerii încearcă să reînregistreze numărul de telefon al victimei pe un alt dispozitiv. Aplicația WhatsApp trimite pe telefonul victimei un cod real de verificare. Site-ul fals îi cere utilizatorului să introducă acel cod sub pretextul confirmării livrării coletului. După introducerea codului, atacatorii preiau controlul contului și încep să ceară bani persoanelor din agenda victimei.
Specialiștii în securitate cibernetică de la Bitdefender avertizează că metoda nu implică instalarea unui virus, ci exploatează manipularea psihologică și furtul datelor de acces.
De ce ajung oamenii să trimită bani fără să-și dea seama că este o fraudă
După ce preiau controlul contului de WhatsApp al victimei, atacatorii încep să trimită mesaje persoanelor din agenda acesteia. Ei solicită bani urgent, invocând diverse situații neprevăzute și promițând că vor returna suma a doua zi.
În unele cazuri, escrocii cer ca transferul să fie făcut într-un alt cont bancar decât cel obișnuit. Există indicii că unele dintre aceste conturi, inclusiv la bănci din România, aparțin unor persoane. Acestea și-au pierdut la rândul lor accesul la conturi în urma altor atacuri informatice.
„Deoarece cererile de bani vin de la un contact de încredere, destinatarii au tendinţa să răspundă fără să verifice situaţia. Această a doua fază a atacului este cea care generează câştigul financiar pentru atacatori. Există mai multe semnale de alarmă: domenii suspecte care nu corespund site-ului oficial FAN Courier, mesaje trimise de la numere de telefon aleatorii şi, cel mai important, cererea de a introduce un cod de confirmare WhatsApp. Niciun serviciu de curierat legitim nu va solicita vreodată un astfel cod de verificare”, se mai arată în comunicat.
Care sunt măsurile prin care te poți proteja de această fraudă online
Specialiștii în securitate cibernetică spun că astfel de înșelătorii pot fi evitate prin câteva măsuri simple de precauție. În primul rând, nu accesați linkuri de livrare primite prin SMS-uri neașteptate, deoarece acestea pot duce către pagini false. Dacă doriți să verificați statusul unui colet, introduceți manual în browser adresa oficială a companiei de curierat, precum Fan Courier. De asemenea, nu introduceți niciodată coduri de verificare primite prin WhatsApp în afara aplicației.
O altă măsură importantă este activarea verificării în doi pași în contul de WhatsApp, care oferă un nivel suplimentar de protecție. Specialiștii recomandă și verificarea telefonică a oricărei cereri urgente de bani primite prin mesaje, chiar dacă aceasta pare să vină de la o persoană cunoscută. În plus, pentru a urmări livrările sau pentru alte operațiuni, este mai sigur să folosiți aplicația oficială a companiei de curierat.