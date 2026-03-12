Românii sunt vizați de o amplă campanie de prin SMS. Peste un milion de persoane au primit mesaje de livrare false care par trimise de compania Fan Courier. Avertismentul vine de la specialiștii în securitate cibernetică ai , potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Cum reușesc atacatorii să păcălească victimele

„Atacatorii trimit SMS-uri care par să vină de la Fan Courier, liderul pieţei locale de curierat, şi îi direcţionează pe destinatari către un site fals prin care hackerii preiau controlul contului de WhatsApp şi solicită mai apoi bani cunoscuţilor victimei.”, se menţionează în comunicat.

Mesajul primit pare, la prima vedere, o notificare reală de livrare. Din acest motiv, mulți oameni accesează linkul fără să își dea seama că este o înșelătorie. Acesta îi trimite însă către un site fals care imită identitatea vizuală a companiei Fan Courier. Pagina este găzduită pe un domeniu controlat de atacatori.

În același timp, hackerii încearcă să reînregistreze al victimei pe un alt dispozitiv. Aplicația WhatsApp trimite pe telefonul victimei un cod real de verificare. Site-ul fals îi cere utilizatorului să introducă acel cod sub pretextul confirmării livrării coletului. După introducerea codului, atacatorii preiau controlul contului și încep să ceară bani persoanelor din agenda victimei.

Specialiștii în securitate cibernetică de la Bitdefender avertizează că metoda nu implică instalarea unui virus, ci exploatează manipularea psihologică și furtul datelor de acces.

De ce ajung oamenii să trimită bani fără să-și dea seama că este o fraudă

După ce preiau controlul contului de al victimei, atacatorii încep să trimită mesaje persoanelor din agenda acesteia. Ei solicită bani urgent, invocând diverse situații neprevăzute și promițând că vor returna suma a doua zi.

În unele cazuri, escrocii cer ca transferul să fie făcut într-un alt cont bancar decât cel obișnuit. Există indicii că unele dintre aceste conturi, inclusiv la bănci din România, aparțin unor persoane. Acestea și-au pierdut la rândul lor accesul la conturi în urma altor atacuri informatice.