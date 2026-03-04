B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Văru’ Săndel, victima unei fraude pe WhatsApp. Artistul avertizează românii: „Este o nouă metodă de fraudă”

Văru’ Săndel, victima unei fraude pe WhatsApp. Artistul avertizează românii: „Este o nouă metodă de fraudă”

Ana Maria
04 mart. 2026, 14:59
Văru’ Săndel, victima unei fraude pe WhatsApp. Artistul avertizează românii: Este o nouă metodă de fraudă
Sursa foto: Facebook /@Varu Sandel
Cuprins
  1. Care este metoda folosită de escroci
  2. Ce a declarat Văru Săndel după incident
  3. Cum te poți proteja de o astfel de înșelătorie

Văru Săndel a trecut printr-o experiență neplăcută, după ce contul său de WhatsApp a fost compromis, iar mai mulți apropiați au fost păcăliți să trimită bani escrocilor. Totul face parte dintr-o schemă de fraudă pe WhatsApp, care a luat amploare și în România.

Potrivit artistului, atacatorii au preluat controlul contului și au început să trimită mesaje în numele său, prin care solicitau bani sub pretextul unei urgențe. Mesajele erau formulate într-un ton familiar, tocmai pentru a nu ridica suspiciuni.

Care este metoda folosită de escroci

Schema este simplă, dar extrem de eficientă. Infractorii se folosesc de identitatea unei persoane cunoscute și trimit mesaje către contactele acesteia, pretinzând că au nevoie urgentă de un împrumut.

Victimelor li se transmite, ulterior, un link sau un cont bancar în care să vireze suma cerută. Pentru că mesajul pare să vină de la un prieten sau membru al familiei, mulți nu verifică informația și acționează rapid.

Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, astfel de atacuri de tip „impersonare” sunt tot mai frecvente pe platforme de mesagerie precum WhatsApp, unde conturile pot fi compromise prin diverse metode de phishing.

Ce a declarat Văru Săndel după incident

După ce a aflat ce s-a întâmplat, Văru’ Săndel a făcut public cazul și a lansat un avertisment pentru toți românii, îndemnându-i să fie mult mai atenți înainte de a trimite bani.

Mulți prieteni mi-au scris că mi-au trimis bani este o nouă metodă de fraudă. Pe mine m-au ars sau, mai bine zis, mi-au ars prietenii. Mi-a fost spart contul de WhatsApp și toate contactele mele au primit următorul mesaj:

Uite așa, o grămadă de prieteni, care credeau că sunt la nevoie, au trimis bani în contul dat de infractor. Ei îți dau un link, iar banii merg acolo unde indică infractorul. Verificați înainte de a trimite un ajutor prietenilor, pentru că sunt infracțiuni la îndemână.

Oamenii au prieteni, frați, surori și dacă le-au cerut, nu au cum să nu îi ajute. După care, facem gestul pe care ajungem să îl regretăm”, a precizat Văru Săndel, potrivit Cancan.

Cum te poți proteja de o astfel de înșelătorie

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple:

  • Verifică telefonic persoana care îți cere bani, chiar dacă mesajul pare autentic

  • Activează autentificarea în doi pași pe contul de WhatsApp

  • Nu accesa linkuri suspecte primite prin mesaje

  • Nu trimite bani în conturi necunoscute fără confirmare directă

Cazurile de fraudă online sunt în creștere, iar metodele devin tot mai sofisticate.

Citește și...
Kanye West nu este dorit la Marsilia. Concertul rapperului ar putea fi anulat din cauza atitudinii sale pro-naziste
Monden
Kanye West nu este dorit la Marsilia. Concertul rapperului ar putea fi anulat din cauza atitudinii sale pro-naziste
Carmen Brumă, sfaturi ca să nu te îngrași în post: „Sunt trucuri pe care dacă le știi, poți chiar să dai jos câteva kilograme”
Monden
Carmen Brumă, sfaturi ca să nu te îngrași în post: „Sunt trucuri pe care dacă le știi, poți chiar să dai jos câteva kilograme”
Cum se înțeleg Dan Negru și soția lui, după 20 de ani de mariaj: „Slavici avea o vorbă frumoasă de care ne-am ținut toată căsnicia noastră”
Monden
Cum se înțeleg Dan Negru și soția lui, după 20 de ani de mariaj: „Slavici avea o vorbă frumoasă de care ne-am ținut toată căsnicia noastră”
Horia Brenciu face haz de necaz, după ce a rămas blocat în Kuala Lumpur. Cum s-a hotărât să se întoarcă în România, dar fără familie: „Doamne ajută!”
Monden
Horia Brenciu face haz de necaz, după ce a rămas blocat în Kuala Lumpur. Cum s-a hotărât să se întoarcă în România, dar fără familie: „Doamne ajută!”
Mihai Trăistariu, cucerit de Bianca Drăgușanu: „Ce o avea lumea cu ea? Cred că femeile sunt invidioase”
Monden
Mihai Trăistariu, cucerit de Bianca Drăgușanu: „Ce o avea lumea cu ea? Cred că femeile sunt invidioase”
Ce spune Lavinia Pîrva despre diferența de 17 ani față de Ștefan Bănică jr: „Nu a fost niciodată un subiect între noi”
Monden
Ce spune Lavinia Pîrva despre diferența de 17 ani față de Ștefan Bănică jr: „Nu a fost niciodată un subiect între noi”
Kevin Spacey se confruntă cu alte acuzații de agresiune sexuală. Proces civil deschis împotriva actorului în Marea Britanie
Monden
Kevin Spacey se confruntă cu alte acuzații de agresiune sexuală. Proces civil deschis împotriva actorului în Marea Britanie
Filmările pentru „Insula Iubirii” 2026 au început: Radu Vâlcan, primele declarații despre sezonul 10
Monden
Filmările pentru „Insula Iubirii” 2026 au început: Radu Vâlcan, primele declarații despre sezonul 10
Hotelul Simonei Halep îi așteaptă pe turiști de 8 Martie: Cât costă meniul „Grand Slam” în Poiana Brașov
Monden
Hotelul Simonei Halep îi așteaptă pe turiști de 8 Martie: Cât costă meniul „Grand Slam” în Poiana Brașov
Ce spune Florin Prunea despre povestea de dragoste pe care o trăiește la 57 de ani: „Nu sunt un om foarte romantic. Mai degrabă consider că fericirea stă în lucrurile mărunte”
Monden
Ce spune Florin Prunea despre povestea de dragoste pe care o trăiește la 57 de ani: „Nu sunt un om foarte romantic. Mai degrabă consider că fericirea stă în lucrurile mărunte”
Ultima oră
17:30 - Crimă la o stână din Timiș. Bărbat omorât în bătaie și abandonat într-o anexă. Agresorul a fost reținut
17:21 - Scandalul fraudării concursurilor de angajare la Agricultură. Fostul ministru Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare.
17:18 - Reguli stricte pentru armata americană: CEO-ul OpenAI interzice folosirea AI pentru spionaj sau roboți ucigași
17:03 - Kanye West nu este dorit la Marsilia. Concertul rapperului ar putea fi anulat din cauza atitudinii sale pro-naziste
16:53 - Funeraliile ayatollahului Ali Khamenei, amânate la Teheran. Motivul invocat de iranieni
16:47 - Atac cu dronă asupra unei baze americane lângă Bagdad. Atacul a fost revendicat de milițiile irakiene. A fost atacat și un hotel din Erbil, unde erau cazați soldați americani
16:37 - Fabrică de țigări ilegală lângă Timișoara. Autoritățile au confiscat tone de tutun și sute cartușe
16:28 - Rachetă iraniană interceptată de NATO în Mediterana. Ținta posibilă era Turcia. Reacția autorităților de la Ankara
16:14 - Sistem de alarmă vs. monitorizare activă: De ce o simplă sirenă nu garantează siguranța ta?
16:11 - Newsweek: Municipiul Brad cu doar 12.000 locuitori. Are pierderi de 2.000.000€ și plătește salarii de 1.200.000 euro