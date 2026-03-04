Văru Săndel a trecut printr-o experiență neplăcută, după ce contul său de WhatsApp a fost compromis, iar mai mulți apropiați au fost păcăliți să trimită bani escrocilor. Totul face parte dintr-o schemă de fraudă pe WhatsApp, care a luat amploare și în România.

Potrivit artistului, atacatorii au preluat controlul contului și au început să trimită mesaje în numele său, prin care solicitau bani sub pretextul unei urgențe. Mesajele erau formulate într-un ton familiar, tocmai pentru a nu ridica suspiciuni.

Care este metoda folosită de escroci

Schema este simplă, dar extrem de eficientă. Infractorii se folosesc de identitatea unei persoane cunoscute și trimit mesaje către contactele acesteia, pretinzând că au nevoie urgentă de un împrumut.

Victimelor li se transmite, ulterior, un link sau un cont bancar în care să vireze suma cerută. Pentru că mesajul pare să vină de la un prieten sau membru al familiei, mulți nu verifică informația și acționează rapid.

Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, astfel de atacuri de tip „impersonare” sunt tot mai frecvente pe platforme de mesagerie precum , unde conturile pot fi compromise prin diverse metode de .

Ce a declarat Văru Săndel după incident

După ce a aflat ce s-a întâmplat, Văru’ Săndel a făcut public cazul și a lansat un avertisment pentru toți românii, îndemnându-i să fie mult mai atenți înainte de a trimite bani.

„Mulți prieteni mi-au scris că mi-au trimis bani este o nouă metodă de fraudă. Pe mine m-au ars sau, mai bine zis, mi-au ars prietenii. Mi-a fost spart contul de WhatsApp și toate contactele mele au primit următorul mesaj:

Uite așa, o grămadă de prieteni, care credeau că sunt la nevoie, au trimis bani în contul dat de infractor. Ei îți dau un link, iar banii merg acolo unde indică infractorul. Verificați înainte de a trimite un ajutor prietenilor, pentru că sunt infracțiuni la îndemână.

Oamenii au prieteni, frați, surori și dacă le-au cerut, nu au cum să nu îi ajute. După care, facem gestul pe care ajungem să îl regretăm”, a precizat Văru Săndel, potrivit .

Cum te poți proteja de o astfel de înșelătorie

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple:

Verifică telefonic persoana care îți cere bani, chiar dacă mesajul pare autentic

Activează autentificarea în doi pași pe contul de WhatsApp

Nu accesa linkuri suspecte primite prin mesaje

Nu trimite bani în conturi necunoscute fără confirmare directă

Cazurile de fraudă online sunt în creștere, iar metodele devin tot mai sofisticate.