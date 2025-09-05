Încă un incident revoltător a avut loc în România, de data aceasta în Cluj-Napoca. O femeie a fost agresată de o alta pentru că vorbea la telefon în limba maghiară.

Cum s-a derulat incidentul cu femeia agresată pentru că vorbea maghiara

Ce alt incident grav a avut loc recent, tot în Cluj

Povestea pățaniei a fost publicată de Tudor Duică, președintele Asociației „Teus”, care promovează o Transilvanie multietnică și pluriconfesională, victimă fiind soția lui Adrian Mărginean, un bun prieten de-ai săi.

Tudor Duică a publicat relatarea lui Adrian Mărginean despre ce a pățit soția sa:

„Astăzi în Cluj, orașul de 5 stele al lui Boc. În zona gării, plecând din parcare spre medicul curant pneumolog și fiind sunată de către un client din Ungaria, vorbind maghiară la telefon pe stradă, soția mea a fost agresată verbal de o madame, bine îmbrăcată, cu etatea de 50+, care i s-a adresat cu expresia: ” b0zg0r0aică, ungurește să vorbești acasă, nu pe stradă în Cluj”!

Evident că soția nu i-a putut răspunde. Cum era să fi aflat clientul care trimite autocare întregi de turiști maghiari în România, turiști care cheltuiesc mii de euro la noi, că în Cluj nu este sigur să vorbești maghiară pe stradă. În plus, madama funariotă, era bine clădită, înaltă și cel puțin la fel de lată, astfel încât o confruntare cu soția mea ar fi avut efecte fizice grave pentru soția mea”.

Ce alt incident grav a avut loc recent, tot în Cluj

Recent, într-un magazin din Floreşti, o suburbie a orașului Cluj-Napoca, un bărbat de un individ pentru că vorbea cu soția lui în limba maghiară. Victima a povestit că a fost numit „bozgor” şi i s-a spus că „nu are ce căuta în această ţară”.

În ultima vreme, mai mulți maghiari și muncitori din țări asiatice au fost victimele unor motivate de ură. Se întâmplă după ce deputatul AUR Dan Tănasă să refuze comenzile primite de la Nu e prima dată când dinspre acest partid vin mesaje motivate de ură la adresa cetățenilor străini.