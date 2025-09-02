ANCOM reamintește utilizatorilor că furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune sunt obligați să ofere, înainte de semnarea contractului, o fișă de sinteză standardizată.
Aceasta include detalii esențiale despre serviciu și reprezintă o condiție pentru intrarea în vigoare a contractului, potrivit unui comunicat ANCOM, citat de Agerpres.
Conform reglementărilor actuale, fișa de sinteză este un document necesar care rezumă informațiile esențiale despre serviciile de comunicații electronice. Scopul ei este de a oferi un format simplu și clar, ușor de comparat între diverse oferte de pe piață.
Documentul trebuie trimis pe un suport de tip hârtie sau PDF prin e-mail, sau într-un format accesibil și descărcabil. Începerea contractului depinde de primirea acestei fișe.
Potrivit ANCOM, fișa de sinteză trebuie să includă:
Dacă, din motive tehnice, fișa nu poate fi furnizată la momentul semnării contractului, furnizorul trebuie să o trimită cel târziu la livrarea echipamentului sau înainte de a oferi serviciul.
În practică, utilizatorul își dă acordul prin semnarea fișei sau a contractului, care o conține în mod obligatoriu.
Dacă furnizorii nu respectă termenii contractuali, plângerile se depun la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).
De asemenea, microîntreprinderile, organizațiile non-profit sau întreprinderile mici pot solicita ajutor de la mediatori autorizați sau de la instanțele de judecată. ANCOM poate oferi sfaturi, dar nu are puterea de a aplica sancțiuni direct.