ANCOM reamintește utilizatorilor că furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune sunt obligați să ofere, înainte de semnarea contractului, o fișă de sinteză standardizată.

Aceasta include detalii esențiale despre serviciu și reprezintă o condiție pentru intrarea în vigoare a contractului, potrivit unui , citat de Agerpres.

Cuprins:

Rolul fișei de sinteză

Ce informații trebuie să conțină

Situații speciale și termene

Unde se pot face reclamații

Rolul fișei de sinteză

Conform reglementărilor actuale, fișa de sinteză este un necesar care rezumă informațiile esențiale despre serviciile de comunicații electronice. Scopul ei este de a oferi un format simplu și clar, ușor de comparat între diverse oferte de pe piață.

Documentul trebuie trimis pe un suport de tip sau PDF prin e-mail, sau într-un format accesibil și descărcabil. Începerea contractului depinde de primirea acestei fișe.

Ce informații trebuie să conțină

Potrivit ANCOM, fișa de sinteză trebuie să includă:

datele de contact și adresa furnizorului, inclusiv pentru reclamații

principalele caracteristici ale serviciilor

prețurile de activare și taxele recurente sau pe consum

durata contractului, condiții de reînnoire și încetare

parametrii de calitate și remedii pentru problemele de internet

informații privind accesibilitatea pentru utilizatorii cu dizabilități

Situații speciale și termene

Dacă, din motive tehnice, fișa nu poate fi furnizată la momentul semnării contractului, furnizorul trebuie să o trimită cel târziu la livrarea echipamentului sau înainte de a oferi serviciul.

În practică, utilizatorul își dă acordul prin semnarea fișei sau a contractului, care o conține în mod obligatoriu.

Unde se pot face reclamații

Dacă furnizorii nu respectă termenii contractuali, plângerile se depun la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

De asemenea, microîntreprinderile, organizațiile non-profit sau întreprinderile mici pot solicita ajutor de la mediatori autorizați sau de la instanțele de judecată. ANCOM poate oferi sfaturi, dar nu are puterea de a aplica sancțiuni direct.