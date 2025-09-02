B1 Inregistrari!
Răzvan Adrian
02 sept. 2025, 18:16
Fișa de sinteză devine obligatorie înainte de orice contract de telefonie, internet sau televiziune. ANCOM explică ce informații trebuie să conțină documentul
Ancom

ANCOM reamintește utilizatorilor că furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune sunt obligați să ofere, înainte de semnarea contractului, o fișă de sinteză standardizată.

Aceasta include detalii esențiale despre serviciu și reprezintă o condiție pentru intrarea în vigoare a contractului, potrivit unui comunicat ANCOM, citat de Agerpres.

Cuprins:

  • Rolul fișei de sinteză
  • Ce informații trebuie să conțină
  • Situații speciale și termene
  • Unde se pot face reclamații

Rolul fișei de sinteză

Conform reglementărilor actuale, fișa de sinteză este un document necesar care rezumă informațiile esențiale despre serviciile de comunicații electronice. Scopul ei este de a oferi un format simplu și clar, ușor de comparat între diverse oferte de pe piață.

Documentul trebuie trimis pe un suport de tip hârtie sau PDF prin e-mail, sau într-un format accesibil și descărcabil. Începerea contractului depinde de primirea acestei fișe.

Ce informații trebuie să conțină

Potrivit ANCOM, fișa de sinteză trebuie să includă:

  • datele de contact și adresa furnizorului, inclusiv pentru reclamații
  • principalele caracteristici ale serviciilor
  • prețurile de activare și taxele recurente sau pe consum
  • durata contractului, condiții de reînnoire și încetare
  • parametrii de calitate și remedii pentru problemele de internet
  • informații privind accesibilitatea pentru utilizatorii cu dizabilități

Situații speciale și termene

Dacă, din motive tehnice, fișa nu poate fi furnizată la momentul semnării contractului, furnizorul trebuie să o trimită cel târziu la livrarea echipamentului sau înainte de a oferi serviciul.

În practică, utilizatorul își dă acordul prin semnarea fișei sau a contractului, care o conține în mod obligatoriu.

Unde se pot face reclamații

Dacă furnizorii nu respectă termenii contractuali, plângerile se depun la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

De asemenea, microîntreprinderile, organizațiile non-profit sau întreprinderile mici pot solicita ajutor de la mediatori autorizați sau de la instanțele de judecată. ANCOM poate oferi sfaturi, dar nu are puterea de a aplica sancțiuni direct.

