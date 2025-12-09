Gheorghe Dincă, cunoscut drept „Monstrul din Caracal”, a fost transportat de urgență la spital după ce a prezentat simptome alarmante. Acesta a fost internat pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

În ce stare se află acum monstrul din Caracal, Gheorghe Dincă

În cursul dimineții, Gheorghe Dincă a fost transportat de urgență la unitatea de primiri urgențe, fiind într-o stare vizibil alterată. Conform surselor medicale, acesta prezenta umflături pe tot corpul și acuza dureri severe. Medicii au intervenit prompt pentru a-i stabiliza starea și a începe investigațiile necesare.

„Deținutul era umflat tot”, au menționat surse din cadrul , potrivit .

Până la sosirea ambulanței, monstrul din Caracal a primit ajutor din partea cadrelor medicale ale închisorii, care i-ar făcut masaj facial.

Starea sa a atras atenția autorităților, acesta fiind un caz mediatizat intens în ultimii ani.

Cu ce probleme medicale se confruntă Gheorghe Dincă

Medicii au efectuat o serie de teste pentru a determina cauza exactă a simptomelor prezentate de Dincă.

În acest moment, nu există informații confirmate despre un diagnostic final, dar surse din spital au declarat că pacientul primește tratament intensiv și este sub observație constantă.

Dincă a fost diagnosticat cu diabet zaharat și depresie, însă, medicii legiști au stabilit că afecțiunile medicale de care suferă pot fi tratate și în detenție.

Care ar putea fi mpactul asupra procesului judiciar

Problemele de sănătate ale lui Gheorghe Dincă ar putea avea implicații semnificative asupra procesului său judiciar. Avocații săi ar putea solicita amânarea procedurilor legale până la stabilizarea stării sale de sănătate.

Monstrul din Caracal ar fi spus că este nevoit să stea ore întregi cu geamul deschis, în curent, în celulă. Colegii îl țin așa pentru că nu mai suportă mirosul în condițiile în care este o cameră destinată exclusiv deținuților vârstnici.

Rămâne de văzut cum va evolua situația în următoarele zile.