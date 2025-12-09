B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Gheorghe Dincă, în stare gravă la spital: „Deținutul era umflat tot”. Ce-a pățit monstrul din Caracal

Gheorghe Dincă, în stare gravă la spital: „Deținutul era umflat tot”. Ce-a pățit monstrul din Caracal

Ana Maria
09 dec. 2025, 16:14
Gheorghe Dincă, în stare gravă la spital: Deținutul era umflat tot. Ce-a pățit monstrul din Caracal
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. În ce stare se află acum monstrul din Caracal, Gheorghe Dincă
  2. Cu ce probleme medicale se confruntă Gheorghe Dincă
  3. Care ar putea fi mpactul asupra procesului judiciar

Gheorghe Dincă, cunoscut drept „Monstrul din Caracal”, a fost transportat de urgență la spital după ce a prezentat simptome alarmante. Acesta a fost internat pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

În ce stare se află acum monstrul din Caracal, Gheorghe Dincă

În cursul dimineții, Gheorghe Dincă a fost transportat de urgență la unitatea de primiri urgențe, fiind într-o stare vizibil alterată. Conform surselor medicale, acesta prezenta umflături pe tot corpul și acuza dureri severe. Medicii au intervenit prompt pentru a-i stabiliza starea și a începe investigațiile necesare.

„Deținutul era umflat tot”, au menționat surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, potrivit Cancan.

Până la sosirea ambulanței, monstrul din Caracal a primit ajutor din partea cadrelor medicale ale închisorii, care i-ar făcut masaj facial.

Starea sa a atras atenția autorităților, acesta fiind un caz mediatizat intens în ultimii ani.

Cu ce probleme medicale se confruntă Gheorghe Dincă

Medicii au efectuat o serie de teste pentru a determina cauza exactă a simptomelor prezentate de Dincă.

În acest moment, nu există informații confirmate despre un diagnostic final, dar surse din spital au declarat că pacientul primește tratament intensiv și este sub observație constantă.

Dincă a fost diagnosticat cu diabet zaharat și depresie, însă, medicii legiști au stabilit că afecțiunile medicale de care suferă pot fi tratate și în detenție.

Care ar putea fi mpactul asupra procesului judiciar

Problemele de sănătate ale lui Gheorghe Dincă ar putea avea implicații semnificative asupra procesului său judiciar. Avocații săi ar putea solicita amânarea procedurilor legale până la stabilizarea stării sale de sănătate.

Monstrul din Caracal ar fi spus că este nevoit să stea ore întregi cu geamul deschis, în curent, în celulă. Colegii îl țin așa pentru că nu mai suportă mirosul în condițiile în care este o cameră destinată exclusiv deținuților vârstnici.

Rămâne de văzut cum va evolua situația în următoarele zile.

Tags:
Citește și...
Localități din Prahova afectate de golirea barajului Paltinu: Care mai este situația actuală
Eveniment
Localități din Prahova afectate de golirea barajului Paltinu: Care mai este situația actuală
A murit generalul Radu Theodoru, susținător al lui Călin Georgescu. Era acuzat de trădare și planuri de schimbare a numelui României
Eveniment
A murit generalul Radu Theodoru, susținător al lui Călin Georgescu. Era acuzat de trădare și planuri de schimbare a numelui României
Cât costă să petreci Revelionul în Delta Dunării? Ce alte facilități au oaspeții, pe lângă cazare și masă festivă
Eveniment
Cât costă să petreci Revelionul în Delta Dunării? Ce alte facilități au oaspeții, pe lângă cazare și masă festivă
O femeie şi un bărbat din judeţul Vaslui au înscenat răpirea femeii pentru a obţine 47.000 de euro. Decizia instanței
Eveniment
O femeie şi un bărbat din judeţul Vaslui au înscenat răpirea femeii pentru a obţine 47.000 de euro. Decizia instanței
Abandonul școlar, în vizorul Ministerului Educației. Cum vrea ministerul să sprijine elevii vulnerabili
Eveniment
Abandonul școlar, în vizorul Ministerului Educației. Cum vrea ministerul să sprijine elevii vulnerabili
Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO
Eveniment
Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO
Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
Eveniment
Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
Eveniment
Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
Eveniment
Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
Eveniment
Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
Ultima oră
16:40 - Localități din Prahova afectate de golirea barajului Paltinu: Care mai este situația actuală
16:34 - Nicușor Dan și Anne Hidalgo l-au celebrat pe Nicolae Titulescu în inima Parisului
16:31 - A murit generalul Radu Theodoru, susținător al lui Călin Georgescu. Era acuzat de trădare și planuri de schimbare a numelui României
16:31 - Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee (VIDEO, GALERIE FOTO)
16:29 - Cât costă să petreci Revelionul în Delta Dunării? Ce alte facilități au oaspeții, pe lângă cazare și masă festivă
16:15 - O femeie şi un bărbat din judeţul Vaslui au înscenat răpirea femeii pentru a obţine 47.000 de euro. Decizia instanței
16:08 - Grindeanu s-a spălat pe mâini după alegerile pierdute în București. Daniel Băluță, pus la colț de liderii PSD (VIDEO)
15:58 - Abandonul școlar, în vizorul Ministerului Educației. Cum vrea ministerul să sprijine elevii vulnerabili
15:55 - Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO
15:33 - Gigi Becali a făcut senzație cu costumul său la evenimentul unde a fost desemnat „Omul Anului 2025”. Cât a costat, de fapt, și de unde l-a adus special