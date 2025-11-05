Gheorghe Hagi a transmis un mesaj emoționant după moartea legendarului antrenor Emeric Ienei, unul dintre simbolurile fotbalului românesc. , la vârsta de 88 de ani, a îndurerat întreaga lume sportivă, care îl consideră un exemplu de profesionalism și eleganță.

Cum l-a omagiat Gheorghe Hagi pe Emeric Ienei

Pe , Gheorghe Hagi a ținut să transmită un mesaj emoționant în memoria lui Emeric Ienei.

„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a transmis fostul mare fotbalist.

Cine a fost Emeric Ienei

Emeric Ienei a fost una dintre cele mai respectate figuri din istoria fotbalului românesc, admirat pentru eleganță și caracter. Născut pe 22 martie 1937, în Agrișu Mic, județul Arad, a excelat atât ca jucător, cât și ca antrenor. A condus spre triumful din 1986, când clubul a cucerit Cupa Campionilor Europeni, o performanță legendară.

Ca selecționer, a reprezentat România la Cupa Mondială din 1990 și la EURO 2000, obținând victorii remarcabile. De-a lungul carierei, a câștigat șase titluri de campion și patru Cupe ale României, devenind un simbol al succesului. Pentru contribuția sa uriașă la dezvoltarea fotbalului, a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” de statul român.

A condus echipa națională a României în două rânduri și a pregătit, totodată, reprezentativa Ungariei. Sub îndrumarea sa, România a revenit la Cupa Mondială după două decenii, în 1990, scriind o pagină importantă de istorie. Zece ani mai târziu, Ienei a dus din nou tricolorii la un turneu final, EURO 2000, unde a urmat un moment memorabil. România a învins Anglia cu 3-2, obținând primul succes din istorie la un Campionat European. De-a lungul carierei, a pregătit cluburi importante precum FC Bihor, CS Târgoviște, MOL Fehérvár, Panionios și FCU Craiova, lăsând o moștenire remarcabilă.