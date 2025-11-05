B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Gheorghe Hagi, după moartea legendarului antrenor Emeric Ienei: „Vei fi mereu în inima mea”

Gheorghe Hagi, după moartea legendarului antrenor Emeric Ienei: „Vei fi mereu în inima mea”

Ana Beatrice
05 nov. 2025, 13:46
Gheorghe Hagi, după moartea legendarului antrenor Emeric Ienei: „Vei fi mereu în inima mea”
Sursa Foto: Facebook -Gheorghe Hagi
Cuprins
  1. Cum l-a omagiat Gheorghe Hagi pe Emeric Ienei
  2. Cine a fost Emeric Ienei

Gheorghe Hagi a transmis un mesaj emoționant după moartea legendarului antrenor Emeric Ienei, unul dintre simbolurile fotbalului românesc. Vestea dispariției sale, la vârsta de 88 de ani, a îndurerat întreaga lume sportivă, care îl consideră un exemplu de profesionalism și eleganță.

Cum l-a omagiat Gheorghe Hagi pe Emeric Ienei

Pe pagina sa de Facebook, Gheorghe Hagi a ținut să transmită un mesaj emoționant în memoria lui Emeric Ienei.

„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a transmis fostul mare fotbalist.

Cine a fost Emeric Ienei

Emeric Ienei a fost una dintre cele mai respectate figuri din istoria fotbalului românesc, admirat pentru eleganță și caracter. Născut pe 22 martie 1937, în Agrișu Mic, județul Arad, a excelat atât ca jucător, cât și ca antrenor. A condus Steaua București spre triumful din 1986, când clubul a cucerit Cupa Campionilor Europeni, o performanță legendară.

Ca selecționer, a reprezentat România la Cupa Mondială din 1990 și la EURO 2000, obținând victorii remarcabile. De-a lungul carierei, a câștigat șase titluri de campion și patru Cupe ale României, devenind un simbol al succesului. Pentru contribuția sa uriașă la dezvoltarea fotbalului, a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” de statul român.

A condus echipa națională a României în două rânduri și a pregătit, totodată, reprezentativa Ungariei. Sub îndrumarea sa, România a revenit la Cupa Mondială după două decenii, în 1990, scriind o pagină importantă de istorie. Zece ani mai târziu, Ienei a dus din nou tricolorii la un turneu final, EURO 2000, unde a urmat un moment memorabil. România a învins Anglia cu 3-2, obținând primul succes din istorie la un Campionat European. De-a lungul carierei, a pregătit cluburi importante precum FC Bihor, CS Târgoviște, MOL Fehérvár, Panionios și FCU Craiova, lăsând o moștenire remarcabilă.

Tags:
Citește și...
Metode eficiente pentru a curăța canapeaua în profunzime
Eveniment
Metode eficiente pentru a curăța canapeaua în profunzime
De ce shopilo.ro poate deveni locul preferat pentru cumpărăturile cu discount
Eveniment
De ce shopilo.ro poate deveni locul preferat pentru cumpărăturile cu discount
Poate fi aparatul de aer condiționat o soluție pentru încălzire? Părerea experților
Eveniment
Poate fi aparatul de aer condiționat o soluție pentru încălzire? Părerea experților
Habar nu aveai! Află ce condiment îți provoacă o stare de somnolență
Eveniment
Habar nu aveai! Află ce condiment îți provoacă o stare de somnolență
Rețeta de ștrudel cu ciuperci, gata în doar câteva minute. Află de ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Eveniment
Rețeta de ștrudel cu ciuperci, gata în doar câteva minute. Află de ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Nu face asta dacă stai la bloc! Amenda te lasă fără 9.000 de lei
Eveniment
Nu face asta dacă stai la bloc! Amenda te lasă fără 9.000 de lei
Nicu Ștefănuță, reacție dură după atacurile asupra muncitorilor străini: „Cum v-ați simți dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români?”
Eveniment
Nicu Ștefănuță, reacție dură după atacurile asupra muncitorilor străini: „Cum v-ați simți dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români?”
CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, dl Victor Negrescu
Eveniment
CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, dl Victor Negrescu
A murit Emerich Ienei. Legendarul antrenor s-a stins la vârsta de 88 de ani
Eveniment
A murit Emerich Ienei. Legendarul antrenor s-a stins la vârsta de 88 de ani
Lider PNL, în vizorul DNA. Trafic de influență și șantaj cu ajutorul unor foști ofițeri din serviciile secrete
Eveniment
Lider PNL, în vizorul DNA. Trafic de influență și șantaj cu ajutorul unor foști ofițeri din serviciile secrete
Ultima oră
14:59 - Liviu Dragnea, atac direct la Grindeanu: „Nu am o asemenea interdicție. Nu accept să folosească numele meu”. De ce nu a fost invitat, de fapt, la Congresul PSD
14:57 - Metode eficiente pentru a curăța canapeaua în profunzime
14:54 - Scandalul din România care a ajuns în Premier League. Comentatorii VOYO, puși la zid de fanii lui Arsenal
14:34 - Mănăstire veche de patru secole, vândută la prețul unei pizza. Ce planuri are noul proprietar cu clădirea
14:31 - O nouă boală neurologică rară, descoperită de cercetători. Doar 13 oameni din lume sunt afectați
14:20 - Românii care au terorizat un depozit belgian. Cum au reușit să fure 14 mașini, în 3 zile
14:18 - Posibil atac terorist în Franța. Sunt cel puțin 10 răniți. Martorii au relatat că suspectul ar fi strigat „Allahu Akbar”
14:11 - USR, numire controversată pentru Avocatul Poporului. I-a dat bani lui Nicușor Dan
14:10 - De ce shopilo.ro poate deveni locul preferat pentru cumpărăturile cu discount
14:06 - Poate fi aparatul de aer condiționat o soluție pentru încălzire? Părerea experților