Dezastru pe străzile din Capitală după valul de ger. Soluția experților pentru drumuri rezistente

Dezastru pe străzile din Capitală după valul de ger. Soluția experților pentru drumuri rezistente

Flavia Codreanu
27 ian. 2026, 18:09
Dezastru pe străzile din Capitală după valul de ger. Soluția experților pentru drumuri rezistente
Sursa Foto: Facebook @DRDP
Cuprins
  1. De ce apar gropile din București la fiecare ciclu de îngheț-dezgheț
  2. Care este strategia propusă pentru a reduce gropile din București

Gropile din București se confruntă cu o situație critică a infrastructurii rutieră. Drumurile sunt distruse pe arii extinse în urma fenomenelor meteorologice extreme din ultimele săptămâni. Combinația dintre temperaturile negative record, utilizarea masivă a materialelor antiderapante și vechimea straturilor de uzură a scos la iveală mii de gropi.

În timp ce Administrația Străzilor promite intervenții de astupare după ce vremea se va stabiliza, experții în infrastructură trag un semnal de alarmă privind calitatea materialelor folosite și propun o schimbare totală a strategiei de mentenanță.

De ce apar gropile din București la fiecare ciclu de îngheț-dezgheț

Degradarea accelerată a drumurilor este cauzată de rețetele de asfalt de slabă calitate, care nu sunt proiectate să reziste la variațiile mari de temperatură specifice climatului actual. Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației ProInfrastructura, explică faptul că sarea și clorurile folosite iarna, combinate cu canicula din timpul verii, macină structura drumului.

Deși există soluții tehnice moderne care pot suporta aceste șocuri termice, autoritățile au preferat adesea variante mai ieftine pe termen scurt, care însă generează costuri imense de reparații în fiecare primăvară. Rezultatul este un oraș plin de cratere chiar și în zonele centrale, unde pavajul vechi de piatră de râu a ajuns să fie mai vizibil decât stratul modern de asfalt.

Care este strategia propusă pentru a reduce gropile din București

Specialiștii recomandă primăriilor să renunțe la astuparea sezonieră pentru gropile din București și să investească în mixturi asfaltice și straturi suport performante. Propunerea este una pragmatică: în loc să se aplice covoare asfaltice subțiri care necesită reparații de două ori pe an, autoritățile ar trebui să accepte costuri inițiale mai mari pentru lucrări care să garanteze o rezistență de cel puțin 2-3 ani fără intervenții majore.

Această investiție strategică și-ar scoate banii pe termen mediu și lung, reducând de mentenanța și, în același timp, diminuând costurile suportate de șoferi pentru repararea mașinilor distruse în trafic, potrivit digi24

