Haos în Timiș. Un bărbat a dat foc unei benzinării și a amenințat că se sinucide

Haos în Timiș. Un bărbat a dat foc unei benzinării și a amenințat că se sinucide

Selen Osmanoglu
06 sept. 2025, 11:56
Haos în Timiș. Un bărbat a dat foc unei benzinării și a amenințat că se sinucide
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Un bărbat din județul Timiș a mers la o benzinărie şi a ameninţat că se sinucide. El a dat foc unei pompe de benzină, apoi a început să apese pe pistolul de la pompă. Individul se afla sub influența alcoolului.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Amenințări

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat în data de 4 septembrie, în jurul orei 23:41, la o staţie din Făget. Un bărbat a mers la staţia de benzină, a luat „pistolul” de la o pompă şi a aprins bricheta.

Angajații au intervenit, iar unul dintre aceștia a acționat cu un extinctor, însă s-a ales cu arsuri pe mâini şi picioare după ce a fost stropit cu carburantul care se aprinsese deja. Individul a luat-o la fugă.

Amenințări

Angajatul care a intervenit cu extinctorul a reușit să stingă incendiul. Bărbatul vinovat a fugit către un bloc, unde a distrus geamul unei uşi de acces şi a ameninţat că se va sinucide, conform Observator.

Ulterior, acesta a fost prins de polițiști și imobilizat. Acum, acesta este acuzat de tentativă de omor calificat. Dosarul se află la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

