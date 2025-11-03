Horațiu Potra, pe numele căruia a fost emis un , a cerut oficial să fie extrădat în România. Mercenarul apropiat al lui Călin Georgescu, s-a prezentat în fața judecătorilor din Dubai.

Horațiu Potra cere să fie extrădat în România

Mercenarul originar din Mediaș s-a prezentat în fața judecătorilor din Dubai însoțit de fiul și de nepotul său împreună cu care a fugit din țară. Cei trei au fost dați în urmărire internațională și au fost reținuți în statul arab la cererea autorităților române.

Săptămâna trecută, Șerban Moga, avocatul lui Horațiu Potra a declarat că acesta vrea să se predea autorităților judiciare române. Avocatul declara, joi, că „a avut loc de dimineață o discuție la nivelul procuraturii din Emiratele Arabe, s-au semnat niște documente în acest sens și urmează să vină în țară”.

Horațiu Potra a avut luni termen la instanța din Dubai, unde se află arestat. El și ceilalți doi au completat documentele prin care își dau acordul cu preluarea de către autoritățile române. După finalizarea procedurii, mercenarul, fiul și nepotul său vor fi aduși în țară. Ei sunt trimiși în judecată pentru conspirație care avea în vedere „răsturnarea ordinii constituționale”. În dosar mai este judecat și Călin Georgescu pentru complicitate.

Potrivit surselor Antena 3, Horațiu Potra s-a refugiat în Dubai, unde are afaceri și proprietăți, sperând că va primi protecție. au refuzat să-l sprijine motiv pentru care a decis să revină în România. De altfel, potrivit unor surse, condițiile de detenție din Dubai sunt mult mai dificile decât în penitenciarele românești, unde mercenarul își poate aranja o viață ușoară.

Rusia ar fi încercat să blocheze extrădarea

Din informațiile apărute în spațiul public, Rusia ar fi încercat să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra. , fondator al unor companii militare private a colaborat în trecut cu unități militare similare din Rusia. scrie că mai multe figuri influente apropiate Kremlinului au încercat să oprească extrădarea din Dubai.

Efortul de a-i opri extrădarea este condus de Igor Spivak, președintele Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu. Aceasta este o organizație apropiată Ministerului rus de Externe. De asemenea, în operațiune a fost implicat și Igor Kalinin, un moldovean fugar stabilit la Moscova, acuzat că recrutează cetățeni moldoveni pentru a lupta în Ucraina de partea Rusiei.

Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său. Ei se pregăteau să ia un avion cu care să se refugieze la Moscova. La scurtă vreme după arestare, autoritățile române au confirmat reținerea mercenarului. Oficialii români au precizat că lucrează cu autoritățile locale pentru extrădarea mercenarului.

Procurorul general al României a declarat, de asemenea, că Horațiu Potra ar fi încercat să obțină azil în Rusia.