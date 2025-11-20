Hoții de mașini țin pasul cu de ultimă oră, iar metodele de furt sunt din ce în ce mai complexe. În două minute, aceștia pot porni un autovehicul echipat cu accesorii de ultimă generație.

Hoții de mașini în epoca tehnologiei

Metodele de furt au evoluat mai rapid decât pot imagina sisteme de siguranță pentru vehiculele pe care le produc. Un caz petrecut în Franța arată cât de mult au evoluat hoții de mașini și tehnicile pe care le folosesc. Aceștia au reușit să transforme un sistem de boxe Bluethoot într-un dispozitiv cu care pot porni vehiculele dotate cu sisteme „keyless”.

Infractorii fac parte dintr-o rețea internațională, astfel că au asigurat schimbul de informații și expertiză. Ei au reușit să transforme un sistem de în dispozitive capabile să imite semnalul electronic al unei chei autentice. Astfel, au reușit să deschidă portierele și să pornească motorul fără un efort prea mare. Practic, după cronometru, mașina a pornit în mai puțin de două minute.

Autoritățile franceze au avut nevoie de aproaximativ doi ani pentru a-i descoperi pe infractori. Investigația jandarmeriei franceze, a scos la iveală o infrastructură criminală bine pusă la punct. Vehiculele erau furate cu ajutorul unor echipamente adaptate special pentru astfel de infracțiuni.

În cele din urmă, trei membri ai grupării au fost arestați, dar autoritățile avertizează că rețeaua este doar vârful aisbergului.

Cum funcționează noua tehnologie

au descris noile proceduri la care apelează hoții de mașini. În trecut, pentru a fura o mașină dotată cu sistem „keyless” era nevoie de echipamente costisitoare: Acestea erau destinate interceptării și amplificării semnalului de la cheie. Acum, cu câteva modificări software, o boxă Bluetooth banală poate reproduce semnalul transmis de o cheie reală.

Sistemul mașinii interpretează acest semnal ca fiind autentic și permite deschiderea portierelor, dar și pornirea motorului, fără să fie nevoie de alte intervenții.

Mai mult infractorii prinși în Franța mai foloseau o tehnică care dădea rezultate. Ei montau dispozitive GPS pe mașinile vizate și monitorizau proprietarii. Știind momentul în care aceștia se depărtau suficient de autovehicul, hoții acționau fără teamă, având totul pregătit.

Metoda, spun investigatorii, se poate răspândi rapid în Europa. Echipamentele necesare sunt ieftine, ușor de găsit și necesită doar cunoștințe tehnice medii.