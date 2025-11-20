B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Hoții de mașini în epoca tehnologiei. Accesoriile care îi ajută să pornească un vehicul în două minute

Hoții de mașini în epoca tehnologiei. Accesoriile care îi ajută să pornească un vehicul în două minute

Adrian Teampău
20 nov. 2025, 23:39
Hoții de mașini în epoca tehnologiei. Accesoriile care îi ajută să pornească un vehicul în două minute
Sursa Foto: freepik
Cuprins
  1. Hoții de mașini în epoca tehnologiei
  2. Cum funcționează noua tehnologie

Hoții de mașini țin pasul cu tehnologia de ultimă oră, iar metodele de furt sunt din ce în ce mai complexe. În două minute, aceștia pot porni un autovehicul echipat cu accesorii de ultimă generație.

Hoții de mașini în epoca tehnologiei

Metodele de furt au evoluat mai rapid decât pot imagina producătorii auto sisteme de siguranță pentru vehiculele pe care le produc. Un caz petrecut în Franța arată cât de mult au evoluat hoții de mașini și tehnicile pe care le folosesc. Aceștia au reușit să transforme un sistem de boxe Bluethoot într-un dispozitiv cu care pot porni vehiculele dotate cu sisteme „keyless”.

Infractorii fac parte dintr-o rețea internațională, astfel că au asigurat schimbul de informații și expertiză. Ei au reușit să transforme un sistem de boxe Bluetooth în dispozitive capabile să imite semnalul electronic al unei chei autentice. Astfel, au reușit să deschidă portierele și să pornească motorul fără un efort prea mare. Practic, după cronometru, mașina a pornit în mai puțin de două minute.

Autoritățile franceze au avut nevoie de aproaximativ doi ani pentru a-i descoperi pe infractori. Investigația jandarmeriei franceze, a scos la iveală o infrastructură criminală bine pusă la punct. Vehiculele erau furate cu ajutorul unor echipamente adaptate special pentru astfel de infracțiuni.

În cele din urmă, trei membri ai grupării au fost arestați, dar autoritățile avertizează că rețeaua este doar vârful aisbergului.

Cum funcționează noua tehnologie

Autoritățile judiciare franceze au descris noile proceduri la care apelează hoții de mașini. În trecut, pentru a fura o mașină dotată cu sistem „keyless” era nevoie de echipamente costisitoare: Acestea erau destinate interceptării și amplificării semnalului de la cheie. Acum, cu câteva modificări software, o boxă Bluetooth banală poate reproduce semnalul transmis de o cheie reală.

Sistemul mașinii interpretează acest semnal ca fiind autentic și permite deschiderea portierelor, dar și pornirea motorului, fără să fie nevoie de alte intervenții.

Mai mult infractorii prinși în Franța mai foloseau o tehnică care dădea rezultate. Ei  montau dispozitive GPS pe mașinile vizate și monitorizau proprietarii. Știind momentul în care aceștia se depărtau suficient de autovehicul, hoții acționau fără teamă, având totul pregătit.

Metoda, spun investigatorii, se poate răspândi rapid în Europa. Echipamentele necesare sunt ieftine, ușor de găsit și necesită doar cunoștințe tehnice medii.

Tags:
Citește și...
Impozit auto 2026: Va avea loc o schimbare radicală. Calcul: Cât vei plăti în funcție de mașina pe care o deții
Auto
Impozit auto 2026: Va avea loc o schimbare radicală. Calcul: Cât vei plăti în funcție de mașina pe care o deții
Cele mai căutate modele Audi pe care le găsești pe Plus Auto Marketplace
Auto
Cele mai căutate modele Audi pe care le găsești pe Plus Auto Marketplace
Secretul a fost dezvăluit: Cât te costă, de fapt, să conduci o mașină electrică. E timpul să spui adio benzinei sau motorinei?
Auto
Secretul a fost dezvăluit: Cât te costă, de fapt, să conduci o mașină electrică. E timpul să spui adio benzinei sau motorinei?
Mașina electrică sau mașina pe combustibil: Care variantă te ajută să economisești bani cu adevărat
Auto
Mașina electrică sau mașina pe combustibil: Care variantă te ajută să economisești bani cu adevărat
Restricțiile de trafic pe DN1 între Ploiești și Câmpina. În ce perioadă vor fi afectați șoferii
Auto
Restricțiile de trafic pe DN1 între Ploiești și Câmpina. În ce perioadă vor fi afectați șoferii
CNAIR anunță lucrări de mentenanță care pot provoca întârzieri în sistemul electronic de plată. Ce riscuri apar pentru cei care nu reușesc să achite taxele rutiere la timp
Auto
CNAIR anunță lucrări de mentenanță care pot provoca întârzieri în sistemul electronic de plată. Ce riscuri apar pentru cei care nu reușesc să achite taxele rutiere la timp
Nou val de concedieri voluntare la Dacia. Ce negociază sindicatele
Auto
Nou val de concedieri voluntare la Dacia. Ce negociază sindicatele
Impozitul auto va ține cont de capacitatea motorului și nivelul de poluare. Schimbări importante de anul viitor
Auto
Impozitul auto va ține cont de capacitatea motorului și nivelul de poluare. Schimbări importante de anul viitor
Primul strat consistent de zăpadă îi pune în alertă pe șoferi. Ce reguli se aplică, ce amenzi riști și ce trebuie să faci pentru a conduce în siguranță
Auto
Primul strat consistent de zăpadă îi pune în alertă pe șoferi. Ce reguli se aplică, ce amenzi riști și ce trebuie să faci pentru a conduce în siguranță
Industria auto a prins din nou avânt! Cerere în creștere, discounturi uriașe și vânzări record în octombrie
Auto
Industria auto a prins din nou avânt! Cerere în creștere, discounturi uriașe și vânzări record în octombrie
Ultima oră
00:30 - Cum reușește Maria Buză să se mențină într-o formă fizică de invidiat: „Nici dietă, nici sport, nici tratamente”
00:02 - Război în Ucraina. Armata rusă revendică ocuparea orașului Kupiansk
23:58 - Aris Eram își caută iubită: „Vreau să am și eu pe cine să țin în brațe”. Ce calități trebuie să aibă viitoarea parteneră
23:57 - Guvernul britanic schimbă regulile pentru rezidența permanentă. Cum vor afecta noile condiții străinii aflați legal în țară
23:37 - Chipsuri din paste, gustarea care a făcut furori pe TikTok. Cum le prepară chef Ștefan Popescu
Catalin Drula
23:24 - Un cocoș reclamat la Garda de Mediu stârnește controverse printre vecini. Cum gestionează instituția sesizările absurde
23:12 - Legătura dintre demiterea lui Ludovic Orban și serviciile secrete. Ce spune fostul consilier prezidențial
23:10 - De ce refuză copiii să mănânce legume, în special pe cele verzi. Mihaela Bilic: „Nu suntem ierbivori”
22:54 - Două butoaie de vin au fost vândute cu 400.000 de euro fiecare. Cum au ajuns la acest preț record
22:42 - Româncă acuzată că a furat de la omul de afaceri pentru care lucra ca menajeră. Suma uriașă pe care ar fi sustras-o