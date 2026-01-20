O femeie care cerșea în Iași, pretinzând că nu poate merge, era bine-mersi și locuia cu familia într-un hotel. Cazul ei a fost expus de Poliția Locală.
Poliția Locală Iași a relatat această situație pentru a-i îndemna pe oameni să nu mai dea bani celor care cerșesc.
„Există o categorie de persoane care apelează la mila trecătorilor din necesitate, iar alții pentru a întreține o viață de lux.
Câți își permit să stea la hotel cu familia?
Așa e cazul de față: persoana depistată apelând la mila trecătorilor într-un căruț cu rotile și care de fapt SIMULA INFIRMITATEA, locuiește la un hotel de lux din municipiu cu partenerul și cei doi copii.
Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții, au depistat o persoană care apela la mila trecătorilor, iar pentru a stârni empatia lor folosea un căruț destinat persoanelor cu dizabilități locomotorii.
În urma verificării situației de fapt, persoana nu prezenta dizabilități.
Au fost aplicate măsurile legale conform Legii nr. 61/1991 și O.G. nr. 2/2001
Invităm cetățenii empatici ai municipiului să evite pe cât posibil întreținerea unor astfel de persoane prin acordarea de sume de bani!”, a transmis Poliția Locală Iași, pe Facebook.