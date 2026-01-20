O femeie care cerșea în Iași, pretinzând că nu poate merge, era bine-mersi și locuia cu familia într-un hotel. Cazul ei a fost expus de Poliția Locală.

Cerșea pe stradă, dar stătea la hotel

Poliția Locală Iași a relatat această situație pentru a-i îndemna pe oameni să nu mai dea bani celor care cerșesc.

„Există o categorie de persoane care apelează la mila trecătorilor din necesitate, iar alții pentru a întreține o viață de lux.

Câți își permit să stea la hotel cu familia?

Așa e cazul de față: persoana depistată apelând la mila trecătorilor într-un căruț cu rotile și care de fapt , locuiește la un hotel de lux din municipiu cu partenerul și cei doi copii.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții, au depistat o persoană care apela la mila trecătorilor, iar pentru a stârni empatia lor folosea un căruț destinat persoanelor cu dizabilități locomotorii.

În urma verificării situației de fapt, persoana nu prezenta dizabilități.

Au fost aplicate măsurile legale conform Legii nr. 61/1991 și O.G. nr. 2/2001

Invităm cetățenii empatici ai municipiului să evite pe cât posibil întreținerea unor astfel de persoane prin acordarea de sume de bani!”, a transmis Poliția Locală Iași,