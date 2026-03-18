IPS Teodosie dă în judecată Primăria Constanța. Care e motivul

Traian Avarvarei
18 mart. 2026, 09:08
IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Sursa foto: Inquam Photos / Miruna Turbatu
Cuprins
  1. De ce trebuie să plece IPS Teodosie din vilă
  2. Ce spune primarul Constanței
  3. Ce strategie va folosi Arhiepiscopia Tomisului în proces

IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a dat în judecată Primăria Constanța, în contextul în care trebuie să elibereze vila arhierească, primită acum 50 de ani cu titlu gratuit. IPS Teodosie a făcut demersurile, deși Primăria Constanța, în posesia căreia trebuia să se întoarcă vila, nici nu a început formalitățile de preluare.

De ce trebuie să plece IPS Teodosie din vilă

Acum 50 de ani, Arhiepiscopia Tomisului a primit în folosință, cu titlu gratuit, o vilă cu peste 600 mp, clasată monument istoric și cunoscută sub numele de Casa ”Nicolae Pilescu”. Însă decretul semnat de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, expiră curând, iar IPS Teodosie trebuie să elibereze vila.

Aceasta ar trebui să revină în administrarea Primăriei Constanța. Însă arhiepiscopul Tomisului a dat în judecată Primăria în încercarea de a rămâne cu vila.

Ce spune primarul Constanței

„În mod normal, trebuie noi, autoritatea locală, să inventariem și, după aceea, conform Codului Administrativ, îl dădeam în continuare în folosință, inclusiv terenul, pe durata existenței acelei construcții. Pentru că, din câte știu eu, atunci când a fost donată clădirea, a fost donată cu acest scop, pentru biserică. Ei nu vor să depindă de noi, sau asta înțeleg, și ne-au dat în judecată”, a declarat primarul Vergil Chițac, pentru Europa FM.

Ce strategie va folosi Arhiepiscopia Tomisului în proces

Arhiepiscopia Tomisului vrea să devină proprietara vilei arhierești. Uzucapiunea este termenul juridic la care au apelat avocații, pregătiți din vreme pentru acest proces.

„Inclusiv pentru asta avem documente. Am găsit și la arhivele din București niște documente”, a declarat IPS Teodosie, pentru Europa FM.

Vila în dispută a aparţinut medicului comunei (oraşului) Constanţa, Nicolae Pilescu, și a fost construită în 1903, într-o combinaţie de stiluri arhitectonice neoclasic, rococo şi Art Nouveau. Ea este dispusă pe două nivele asimetrice.

