Gardienii Revoluției din Iran au anunțat miercuri lansarea unui atac cu rachete asupra Tel Avivului, ca represalii pentru uciderea lui Ali Larijani, descris de oficialii iranieni drept „martir”. Larijani a deținut funcțiile de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, fost președinte al Parlamentului și consilier al liderului suprem.

Detalii despre atac

Potrivit comunicatului difuzat de presa oficială iraniană, ofensiva face parte din „valul 61” al operațiunii „Promisiune Îndeplinită 4”. Gardienii Revoluției au folosit rachete de tip Khorramshahr 4, Qadr, Emad și Kheibar Shekan, unele cu capacitate pentru ogive multiple. Iranul a legat această operațiune de moartea lui Larijani și a „tovarășilor săi”, fără a oferi detalii suplimentare despre circumstanțele decesului oficialului, conform Agerpres.

Șeful armatei , Amir Hatami, a avertizat că Teheranul pregătește un răspuns „decisiv și descurajant” împotriva Israelului și Statelor Unite pentru moartea oficialului și a precizat că acesta va avea loc „la momentul și locul potrivit”, conform comunicatului oficial.

Impactul asupra Tel Avivului

Gardienii Revoluției susțin că rachetele lor au lovit „peste 100 de obiective militare și de securitate” și că sistemele de apărare aeriană israeliene au fost depășite în timpul atacului. Ei au mai adăugat că părți din Tel Aviv au suferit pene de curent, iar intervenția serviciilor de urgență a fost îngreunată.

Serviciul de urgență israelian Magen David Adom (MDA) a raportat că două persoane au murit în Ramat Gan, din districtul Tel Aviv, din cauza impactului rachetelor asupra clădirii în care se aflau. Acestea sunt primele victime ale atacurilor iraniene din 9 martie, ceea ce ridică la 14 numărul total al morților în Israel în actuala escaladare, în timp ce Iranul afirmă că numărul deceselor ar depăși 230.

Context și tensiuni regionale

Acest atac survine într-un context de tensiuni crescute între Iran și Israel, după moartea unui oficial de rang înalt iranian.

Escaladarea militară accentuează riscul unui conflict mai amplu în regiune, iar comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluțiile pentru a evalua posibilele repercusiuni.