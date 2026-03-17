Acasa » Externe » Donald Trump a anunțat când se va încheia războiul din Iran. Ce critici dure a lansat la adresa NATO

Ana Maria
17 mart. 2026, 20:59
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Cât de afectat este Iranul, potrivit lui Trump
  2. Când va pune punct războiului cu Iranul și de ce critică Trump aliații NATO
  3. Ce spune Trump despre poziția Franței

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite nu sunt încă pregătite să pună capăt războiului cu Iranul, însă o retragere ar urma să aibă loc în viitorul apropiat.

Nu suntem pregătiți să plecăm încă, dar vom pleca în viitorul apropiat”, a declarat Trump în timp ce se afla în Biroul Oval, potrivit BBC.

Declarația vine într-un moment în care conflictul durează de peste două săptămâni, iar pozițiile oficiale ale administrației americane par în continuare neclare.

Cât de afectat este Iranul, potrivit lui Trump

Trump susține că impactul operațiunilor americane este deja major și că Iranul ar avea nevoie de ani buni pentru a-și reveni. El a completat că, în opinia sa, daunele provocate sunt atât de mari încât refacerea Iranului ar putea dura chiar un deceniu.

Întrebat dacă există un plan clar pentru perioada de după conflict, liderul american a evitat să ofere detalii, afirmând doar că Iranul a fost „decimat din toate punctele de vedere”.

Când va pune punct războiului cu Iranul și de ce critică Trump aliații NATO

Trump a reluat și criticile la adresa NATO, susținând că aliații ar face „o greșeală prostească”.

Ei bine, nu avem nevoie de niciun ajutor”, a spus Trump.

Donald Trump a afirmat că Statele Unite au acționat decisiv pentru eliminarea amenințării nucleare din partea Iranului și că intervenția a fost una „foarte fermă”: „Nu avem nevoie de ei, dar ar fi trebuit să fie acolo.”

În ceea ce privește relația sa cu Starmer, Trump spune că acesta nu l-a susținut. Spune că prim-ministrul a fost dispus să trimită două portavioane „după ce am câștigat”, când nu exista nicio amenințare pentru ele.

Cred că este un om bun, dar sunt dezamăgit”, conchide președintele.

Prim-ministrul irlandez, Michael Martin, a declarat că relația transatlantică dintre Europa și SUA este încă „foarte importantă”.

El i-a spuns lui Trump că Starmer este o persoană „serioasă”.

Ce spune Trump despre poziția Franței

Fostul lider american a comentat și declarațiile președintelui Franței, Emmanuel Macron, care a spus că Parisul nu va participa la o eventuală forță în Strâmtoarea Ormuz până la finalul ostilităților.

Trump a reacționat ironic, afirmând că Macron „va ieși curând din funcție”.

