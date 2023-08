Jefuiți în vacanță în Grecia. Cum au rămas mai mulți români fără bani în mijlocul concediului: „A fost o spargere profesionistă”

Mai mulți cetățeni români care se aflau într-o au trăit o experiență extrem de neplăcută. Turiștii au fost nevoiți să facă față unei situații neașteptate, rămânând fără bani în mijlocul concediului. Motivul acestei situații nefericite a fost reprezentat de un incident regretabil: vila în care își găsiseră adăpostul a căzut pradă unor indivizi răuvoitori care au jefuit proprietatea.

Vacanță ratată în Grecia pentru mai mulți români

Aceasta nu este prima situație de acest gen cu care se confruntă turiștii români care își petrec vacanțele în străinătate. Recent, un incident similar a avut loc în Thassos, în cazul unui grup de români care închiriaseră o vilă pentru sejurul lor. Aceștia au fost , care a avut drept rezultat pierderea totală a banilor lichizi pe care îi aveau asupra lor. În urma acestui neplăcut incident, turiștii au fost nevoiți să își gestioneze cu atenție resursele rămase pe cardurile lor.

Printre nemulțumirile exprimate de turiști s-a numărat și faptul că autoritățile au reacționat cu întârziere în gestionarea situației. De asemenea, aceștia au adus în discuție și răspunsul tardiv al proprietarilor vilei, în ceea ce privește sprijinul și asistența oferită în astfel de circumstanțe nefericite.

Hoții au furat 2.000 de euro din vilă

„A fost o spargere profesionistă, deci…efectiv s-a umblat direct la metode, să zicem, cât mai puțin invazive, adică lovit într-un punct critic ușa, astfel încât să nu producă gălăgie, să nu producă daune majore. Ne-au furat, practic, cam 2.000 de euro plus 200 de leva, leii i-au lăsat, deci am găsit ulterior actele în spatele casei, unul dintre portofele, care avea și actele. Am sunat autoritățile, oamenii, proprietarii de la acea vilă, și poliția locală, au venit destul de greu, la câteva ore. Mi s-au părut extrem de neprofesioniști! În primul rând nu au intervievat niciun fel de vecin, noi le spuneam „dar mai vorbiți și cu stânga, și cu dreapta, ni s-au părut niște oameni mai dubioși” sau „uitați, acolo lucrează niște străini, la câteva case distanță, nici nu s-au dus să îi întrebe care este…ce-i cu viața lor”, a explicat unul dintre români, potrivit .

De asemenea, persoanele afectate au relatat că, cu toate că clădirea era dotată cu camere de monitorizare, atunci când forțele de poliție au intervenit, proprietarii au manifestat reticență în a furniza înregistrările.

„Ne-am dat seama că ei doar aveau de înregistrare online sau nu știu dacă erau fake-uri sau ce erau”, au spus păgubiții.