Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, se confruntă cu o situație delicată după ce a pierdut o casă în instanță. Adrian Nicușor, președintele , a declarat că Iohannis va fi executat silit „ca orice român” dacă nu predă ul de bunăvoie.

„Iohannis trebuie să predea în perioada următoare imobilul. Nu atât de mare, de 2-3 luni. Are un termen în care poate preda. Dacă nu predă, atunci va fi executat silit ca orice român”, a afirmat Nicușor, adăugând: „Eu cred că e de bună credință”, precizând că ANAF a „avut comunicare cu Iohannis”.

Care este suma pe care o datorează Klaus Iohannis

ANAF i-a cerut oficial fostului șef de stat să predea cheile imobilului pierdut și să returneze banii obținuți din chirie timp de 17 ani, evaluată la aproximativ 4,7 milioane de lei. Într-un interviu acordat presei, Adrian Nicușor a explicat, potrivit :

„ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează şi, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză care nu le mai aparţine. În perioada următoare o să îl predea şi o să vă comunicăm public preluarea imobilului. Practic, în cazul respectiv, sunt două paliere – preluarea bunurilor care au generat veniturile şi, după aceea, recuperarea banilor obţinuţi de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înfiinţa în curând, în ceea ce priveşte a doua etapă sper că orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac şi să începem cu procese”.

Ce presupune predarea imobilului și cine mai are drepturi asupra casei

Primul pas în procesul de executare este intrarea în posesie a ANAF asupra imobilului, adică garantarea accesului în locuință. Totuși, acest lucru poate depinde și de celălalt proprietar, care deține cealaltă jumătate a clădirii.

„Sunt date pe care nu pot să le fac publice. În perioada următoare, după ce încheiem discuţia pe preluarea bunurilor cu domnia sa, o să facem public ceea ce înseamnă sumele datorate. Sumele datorate pot fi plătite doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sper că va preda imobilul de bună voie, vorbim de un fost demnitar. Există un termen, nu vi-l pot spune. Avem un răspuns, nu vă pot comunica datele răspunsului”, a mai menționat șeful ANAF.

Executarea silită poate fi evitată?

Este important de precizat că, „contravaloarea lipsei de folosință”, estimată inițial la aproape un milion de euro, nu este o obligație fiscală. Prin urmare, Fiscul nu poate executa familia Iohannis în caz de neplată. În schimb, recuperarea sumelor se va realiza, probabil, prin instanță, dacă fostul președinte nu predă casa de bunăvoie.

Acest demers urmărește să fie un exemplu clar: nimeni, indiferent de statut, nu este scutit de obligațiile legale. În același timp, ANAF insistă pe comunicarea transparentă și pe respectarea termenelor legale, astfel încât procesul să fie cât mai rapid și fără blocaje inutile, informează .

Ce urmează în continuare

Următoarele etape includ predarea efectivă a imobilului și demararea procedurilor pentru recuperarea sumelor din chirie. Adrian Nicușor a subliniat că ANAF colaborează deja cu Klaus Iohannis și speră ca fostul președinte să fie de bună credință:

„Prima etapă este preluarea bunurilor care au generat veniturile, iar a doua etapă constă în recuperarea banilor obţinuţi din chirie. Sperăm ca domnia sa să predea imobilul fără a fi nevoie de alte măsuri”.

Astfel, procedura se va desfășura conform legii, iar orice întârziere sau refuz ar putea duce la acțiuni legale suplimentare.

Cum a ajuns imobilul din Sibiu în proprietatea familiei Iohannis

Casa din centrul Sibiului a fost revendicată după 1989 de Nicolae Baștea, care, ulterior, a vândut jumătate din proprietate soților Klaus și Carmen Iohannis pentru doar 3.200 de dolari. Investigațiile ulterioare au arătat că testamentul prezentat era fals, conținând două tipuri diferite de scris, iar Baștea nu era nepotul direct al fostului proprietar Eliseu Ghenea, ci rudă prin alianță.