Tichetele de creșă ar putea crește din aprilie 2026. Ce impact are creșterea asupra familiilor cu copii mici

Iulia Petcu
27 mart. 2026, 18:33
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum se modifică valoarea tichetelor de creșă
  2. Pe ce bază se calculează această majorare
  3. Ce rol au aceste beneficii pentru familii

Valoarea tichetelor de creșă ar putea fi ajustată în prima parte a anului 2026, potrivit unui proiect de ordin aflat în analiză. Măsura vine în contextul actualizării periodice a beneficiilor sociale, în funcție de evoluția prețurilor.

Cum se modifică valoarea tichetelor de creșă

Proiectul elaborat de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor prevede stabilirea unei valori de 740 de lei lunar, începând cu luna aprilie 2026. Această sumă ar urma să fie aplicată până în iulie inclusiv, acoperind astfel întreg primul semestru relevant.

Totodată, documentul menționează că același nivel va fi menținut și pentru lunile august și septembrie, la începutul semestrului al doilea. Practic, beneficiarii ar urma să primească același cuantum pentru o perioadă extinsă, fără variații. Comparativ cu nivelul actual, de 710 lei, creșterea este de 30 de lei, fiind una moderată în termeni absoluți. Totuși, ajustarea reflectă mecanismul legal de actualizare bazat pe dinamica inflației.

Pe ce bază se calculează această majorare

Valoarea tichetelor este determinată conform indicelui de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică, conform prevederilor stabilite prin Legea nr. 165/2018. Acest sistem asigură o corelare directă între beneficii și evoluția costurilor de trai.

Pentru intervalul ianuarie 2019 – ianuarie 2026, indicele utilizat în calcul este de 164,39%, aplicat asupra valorii inițiale de 450 de lei. În urma acestui calcul rezultă suma de 739,76 lei, rotunjită ulterior la 740 de lei, relatează Capital.

Reglementările prevăd și un mecanism de protecție pentru beneficiari, în situația unor eventuale scăderi ale inflației. Dacă indexarea ar conduce la o valoare mai mică, aceasta nu este diminuată, ci rămâne la nivelul anterior.

Ce rol au aceste beneficii pentru familii

Tichetele de creșă sunt acordate lunar și pot fi utilizate pentru plata serviciilor de îngrijire în creșe sau unități similare. Ele reprezintă un sprijin direct pentru părinții activi, care au nevoie de soluții pentru îngrijirea copiilor mici.

Sistemul actual a fost introdus în 2019, când valoarea maximă era de 450 de lei, fiind ulterior ajustată periodic. Creșterea propusă pentru 2026 reflectă acumularea inflației din ultimii ani și adaptarea la realitățile economice.

Aplicarea noii valori depinde de aprobarea oficială și publicarea în Monitorul Oficial, moment în care modificările vor deveni efective pentru perioada stabilită.

Citește și...
Prea puțini angajați susțin pensionarii. Unde este cea mai gravă situație. Harta salariaților vs. pensionari (GRAFICE)
Economic
Prea puțini angajați susțin pensionarii. Unde este cea mai gravă situație. Harta salariaților vs. pensionari (GRAFICE)
Top companii cu experiență în construcția de parcuri fotovoltaice utility-scale în România
Economic
Top companii cu experiență în construcția de parcuri fotovoltaice utility-scale în România
Măsurile de austeritate închid mii de firme. Creştere de 13% a numărului de insolvențe în primele două luni din 2026. Bucureşti pe primul loc (GRAFICE)
Economic
Măsurile de austeritate închid mii de firme. Creştere de 13% a numărului de insolvențe în primele două luni din 2026. Bucureşti pe primul loc (GRAFICE)
Analiză Dumitru Chisăliță. Creșterea prețurilor la motorină și gaze va impacta asupra prețului pâinii
Economic
Analiză Dumitru Chisăliță. Creșterea prețurilor la motorină și gaze va impacta asupra prețului pâinii
Ouăle și colesterolul: mit sau realitate? Ce spun cele mai noi studii
Economic
Ouăle și colesterolul: mit sau realitate? Ce spun cele mai noi studii
Noi reguli pentru alcool, tutun și combustibil în România. Cum schimbă aceste măsuri activitatea operatorilor
Economic
Noi reguli pentru alcool, tutun și combustibil în România. Cum schimbă aceste măsuri activitatea operatorilor
Ministrul Finanțelor anunță un deficit bugetar de 0,7% din PIB la începutul lui 2026. Cum au influențat veniturile și reformele fiscale evoluția
Economic
Ministrul Finanțelor anunță un deficit bugetar de 0,7% din PIB la începutul lui 2026. Cum au influențat veniturile și reformele fiscale evoluția
ALERTĂ pentru români: vei primi mesaje când „sari” consumul de energie! ANRE pregătește un sistem ca RO-Alert
Economic
ALERTĂ pentru români: vei primi mesaje când „sari” consumul de energie! ANRE pregătește un sistem ca RO-Alert
BREAKING NEWS: Guvernul declară oficial criză pe piața carburanților. Ordonanța pe criza combustibililor, adoptată, dar fără aviz
Economic
BREAKING NEWS: Guvernul declară oficial criză pe piața carburanților. Ordonanța pe criza combustibililor, adoptată, dar fără aviz
Scenariu șocant venit din PSD. Inflația va ajunge la 20%. Previziunile unui fost ministru de Finanțe
Economic
Scenariu șocant venit din PSD. Inflația va ajunge la 20%. Previziunile unui fost ministru de Finanțe
