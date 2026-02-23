B1 Inregistrari!
Merele din Europa, pline de substanțe cancerigene. Ce au descoperit experții în supermarketuri

Flavia Codreanu
23 feb. 2026, 22:05
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Merele din Europa sunt pline de pesticide. 85% din producția convențională conține reziduuri de pesticide multiple. Studiul realizat de PAN Europe a analizat mostre din 13 țări și a scos la iveală prezența unui „efect cocktail”, unde mai multe substanțe chimice sunt prezente pe același fruct. Deși merele sunt considerate alimente sănătoase, datele recente indică faptul că un singur măr poate conține, în medie, trei tipuri diferite de pesticide.

Analiza a fost realizată pe mostre colectate din piețe și supermarketuri, iar rezultatele variază în funcție de țară. În timp ce în Germania, Polonia sau Olanda toate merele testate prezentau reziduuri, Danemarca a înregistrat cel mai mic nivel de contaminare, scrie adevărul.

Ce efecte nocive pot avea merele din Europa pentru sănătate

Cea mai mare problemă identificată în mere este prezența unor substanțe neurotoxice și perturbatori endocrini. Aproape 40% din mostre conțineau Fludioxonil, o substanță care afectează sistemul hormonal, în timp ce peste 60% prezentau urme de Captan, un fungicid considerat posibil cancerigen. De asemenea, au fost detectate urme de Acetamiprid, un insecticid care poate traversa bariera placentară și poate afecta dezvoltarea fătului.

Autoritățile europene sunt criticate pentru că nu evaluează oficial efectul combinat al acestor chimicale, deși legislația cere acest lucru de peste două decenii. În prezent, substanțele sunt analizate individual, ignorând modul în care ele interacționează în interiorul organismului uman.

Consumul de mere organice ca alternativă sigură

În fața acestor date, organizațiile de mediu recomandă cetățenilor să aleagă pe cât posibil varianta bio. Merele din Europa cultivate ecologic sunt singurele care nu conțin pesticide sintetice. Situația este critică mai ales pentru bebeluși și femei însărcinate, categoriile cele mai vulnerabile la aceste reziduuri. Dacă fructele analizate ar fi fost procesate pentru hrana copiilor, peste 90% dintre ele ar fi încălcat standardele de siguranță ale Uniunii Europene.

Directorul PAN Europe, Martin Dermine, susține că este nevoie de o reglementare mult mai strictă și de aplicarea legilor deja existente pentru a proteja consumatorii. În loc de interzicerea substanțelor periculoase, se observă o tendință de relaxare a normelor.

