Meta, compania care deține Facebook, Instagram și Threads, a decis să suspende difuzarea reclamelor politice, electorale și pe teme sociale în toate statele Uniunii Europene. Măsura, intrată în vigoare la începutul lunii octombrie 2025, precede aplicarea noului cadru european privind transparența publicității politice. În România, efectul este imediat: partidele și organizațiile civice pierd accesul la unul dintre cele mai importante canale de promovare digitală.

De ce a decis META să blocheze reclamele politice

Reprezentanții companiei au invocat „provocări operaționale și incertitudini juridice” legate de aplicarea Regulamentului (UE) 2024/900, cunoscut drept TTPA, actul european care stabilește reguli stricte pentru publicitatea politică.

Regulamentul TTPA, aplicabil din 10 octombrie 2025, aduce reguli unitare în toate statele membre. Fiecare anunț politic trebuie să fie clar etichetat, să menționeze cine l-a plătit și în ce context electoral este difuzat. Totodată, platformele și agențiile trebuie să ofere acces public la o arhivă a reclamelor și să limiteze drastic folosirea datelor personale sensibile. Scopul declarat al Comisiei Europene este de a combate manipularea informațională, ingerințele externe și lipsa de transparență din campaniile digitale. Regulile se aplică nu doar platformelor, ci și partidelor, candidaților, ONG-urilor și companiilor implicate în livrarea anunțurilor.

a explicat că una dintre cele mai complicate cerințe este obținerea consimțământului explicit al fiecărui utilizator pentru orice formă de targetare politică. Pentru a evita riscul unor amenzi sau neconformități, compania a ales varianta radicală: suspendarea completă a reclamelor politice în întreaga UE.

Meta nu este singura companie care a ales o abordare precaută. Google a anunțat, de asemenea, că va opri publicitatea politică în UE înainte de intrarea în vigoare a regulamentului, actualizând politicile YouTube și Google Ads. TikTok, la rândul său, menține interdicția globală pentru reclamele politice plătite, permițând doar conținut organic fără promovare sponsorizată.

În plus, monitorizează respectarea noilor reguli de transparență, investigând inclusiv modul în care platformele mențin arhivele de anunțuri și raportează campaniile publicitare.

Cum afectează România oprirea reclamelor politice

În România, efectul se simte direct în contextul alegerilor prezidențiale din 2025. Ordonanța de Urgență nr. 1/2025 reglementează deja mecanismele electorale interne, însă dispariția reclamelor Meta și schimbă fundamental strategia de comunicare a partidelor.

Campaniile nu mai pot apela la promovare plătită pe rețelele sociale, bazându-se în schimb pe conținut organic (postări, clipuri, live-uri sau dezbateri distribuite nativ). Astfel, competiția se mută din zona bugetelor de publicitate către creativitate, credibilitate și interacțiune directă cu alegătorii.

Organizațiile civice și ONG-urile sunt afectate în mod similar, fiind nevoite să-și redirecționeze eforturile către canale tradiționale, media locale și newslettere proprii.

Ce urmează pentru campaniile digitale

În lipsa instrumentelor de promovare plătită, actorii politici trebuie să investească în baze proprii de susținători, comunicare directă și transparență totală în orice formă de conținut sponsorizat.

Industria publicitară din România anticipează o reorientare către televiziune, radio, outdoor și colaborări cu presă locală sau proiecte editoriale independente. Până la clarificarea completă a aplicării TTPA, regula de bază rămâne una singură: zero publicitate plătită politică pe platformele Meta și Google, dar conținut organic permis și monitorizat.