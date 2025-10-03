B1 Inregistrari!
Judecătorii olandezi obligă Meta să respecte opțiunile utilizatorilor. Ce schimbări ar aduce decizia pe platforme

Iulia Petcu
03 oct. 2025, 10:54
Judecătorii olandezi obligă Meta să respecte opțiunile utilizatorilor. Ce schimbări ar aduce decizia pe platforme
Sursa foto: Dreamstime
Cuprins
  1. De ce contează fluxul cronologic
  2. Cum influențează alegerile această decizie
  3. Cine a inițiat procesul și cum reacționează META

O instanță din Olanda a luat o decizie importantă pentru utilizatorii Facebook și Instagram. Judecătorii au stabilit că platformele Meta trebuie să permită accesul mai simplu la un flux cronologic, fără recomandări bazate pe profilarea algoritmică. Hotărârea subliniază dreptul utilizatorilor de a alege modul în care consumă informația pe rețelele sociale.

De ce contează fluxul cronologic

Judecătorii au constatat că anumite practici de design ale Meta nu respectă Regulamentul european privind serviciile digitale (DSA). în prezent, aplicațiile revin automat la un flux personalizat pe baza profilării utilizatorilor, chiar dacă aceștia aleg anterior un mod nepersonalizat. Această abordare a fost calificată drept un „model de design înșelător” și o încălcare a dreptului la libertate de informare.

Decizia instanței solicită implementarea unei metode „directe și simple” prin care utilizatorii să poată renunța la recomandările personalizate. Mai mult, preferințele pentru flux cronologic trebuie păstrate permanent, fără a fi anulate la redeschiderea aplicațiilor. Hotărârea subliniază că mulți utilizatori nu sunt suficient de capabili să ia decizii autonome privind sistemele de recomandare algoritmică, subliniind nevoia de transparență și control pentru consumatori.

„Oamenii din Olanda nu sunt suficient de capabili să facă alegeri libere și autonome cu privire la utilizarea sistemelor de recomandare bazate pe profilare”, se menționează în hotărâre, relatează Libertatea.ro.

Cum influențează alegerile această decizie

Judecătorii au accentuat relevanța hotărârii în contextul apropiatelor alegeri generale din Olanda, programate pe 29 octombrie. Fluxurile personalizate pot influența modul în care informația este percepută, iar păstrarea unui flux cronologic permite utilizatorilor să primească știri fără filtrarea algoritmică.

Meta a declarat că va face apel împotriva deciziei, susținând că a implementat deja modificări semnificative pentru a respecta obligațiile DSA. Un purtător de cuvânt al companiei a precizat că utilizatorii olandezi au fost informați cu privire la instrumentele disponibile pentru a accesa platformele fără personalizare.

„Am introdus deja modificări semnificative pentru a respecta obligațiile noastre din cadrul DSA și am notificat utilizatorii din Olanda despre cum pot folosi instrumentele noastre pentru a accesa platformele fără personalizare”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, potrivit Reuters.

Cine a inițiat procesul și cum reacționează META

Procesul a fost demarat de organizația olandeză pentru drepturi digitale Bits of Freedom, care a salutat hotărârea instanței. Reprezentanta grupului, Maartje Knaap, a declarat că este „inacceptabil ca miliardarii americani din tehnologie să decidă cum vedem lumea”.

Meta susține că această problemă ar trebui să fie tratată la nivel european, prin Comisia Europeană și autoritățile de reglementare, și nu de instanțele naționale. În ciuda apelului pregătit de companie, decizia instanței subliniază o tendință clară: utilizatorii trebuie să aibă mai mult control asupra modului în care li se afișează informațiile pe platformele sociale.

