Mihaela Bilic: „Consumatorii și-au pierdut plăcerea spontană pe care mâncarea ar trebuie să o inspire”

„Termenul de «competență» descrie o capacitate/abilitate care, odată dobândită, poate fi folosită automat, fară reflexie conștientă. Este rezultatul antrenamentului, se îmbunătățește prin experiență și cu timpul devine un proces inconștient. Mai interesant: dacă ne concentrăm prea tare ca să facem mai bine, de fapt pierdem din performanță.

Când vorbim de mâncare, competențele se referă la alegerea, prepararea, asocierea si evaluarea alimentelor- acțiuni devenite atât de familiare, încât le considerăm naturale, evidente, firești. Însă de la o vreme competențele alimentare tradiționale au fost înlocuite de cunoștințe științifice care au distrus relația instinctivă cu mâncarea.

În prezent consumatorii sunt sfătuiți ca în raport cu alimentele să se gândească, să reflecteze, să se îngrijoreze, să fie la curent cu informațiile nutriționale, recomandări și atenționări. Ei se simt obligați să joace un rol activ si conștient în alegerile culinare, ceea ce are ca rezultat pierderea sentimentului de securitate și al plăcerii spontane pe care hrana ar trebuie să le inspire. Cunoștințele nutriționale moderne, spre deosebire de competențele alimentare tradiționale, au dezavantajul de a fi instabile, provizorii, supuse controverselor, schimbărilor si reevaluărilor periodice”, a scris medicul nutriționist pe .

Mihaela Bilic: „Nu ar trebui să fim informați cu privire la mâncare”

Exista 2 tipuri de consumatori: Consumatorul competent ia de bune regulile/ obiceiurile alimentare de bază, cu care a crescut, are convingeri ferme dictate de bunul simt/ instinctul personal și se află într-o relatie sigură/ relaxată cu mâncarea.

Consumatorul informat este anxios și nesigur, pune la îndoială fundamentele artei culinare (nu se combină cartofii cu ), este derutat de ideile în continuă schimbare ale experților în nutriție, nu poate lua singur decizii (are nevoie de permisiune/recomandare), este mereu încordat pentru a face față la știrile/ alertele/ descoperirile legate de mâncare.