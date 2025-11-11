B1 Inregistrari!
Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă: „Oamenii și-au pierdut relația instinctivă cu mâncarea”. Cum poate afecta valul permanent de informații consumul corect de hrană

11 nov. 2025, 18:29
Cuprins
  1. Mihaela Bilic: „Consumatorii și-au pierdut plăcerea spontană pe care mâncarea ar trebuie să o inspire”
  2. Mihaela Bilic: „Nu ar trebui să fim informați cu privire la mâncare”

Mihaela Bilic a atras atenția asupra schimbărilor care s-au produs în comportamentul oamenilor de a consuma hrană, schimbări care au distrus „relația instinctivă cu mâncarea”. În încercarea de a-și contoriza fiecare înghițitură și a lua mereu cele mai bune decizii când vine vorba de hrană, persoane au ajuns să-și piardă plăcearea reală de a mânca. 

Mihaela Bilic: „Consumatorii și-au pierdut plăcerea spontană pe care mâncarea ar trebuie să o inspire”

Mihaela Bilic a explicat care sunt cele mai întâlnire două comportamente de consum al hranei, în prezent. Există oameni care își aleg în mod natural, bazat pe instincte mâncarea, și oameni care își acordă un lung timp pentru gândire și informare înainte de a-și alege mesele.

„Termenul de «competență» descrie o capacitate/abilitate care, odată dobândită, poate fi folosită automat, fară reflexie conștientă. Este rezultatul antrenamentului, se îmbunătățește prin experiență și cu timpul devine un proces inconștient. Mai interesant: dacă ne concentrăm prea tare ca să facem mai bine, de fapt pierdem din performanță.

Când vorbim de mâncare, competențele se referă la alegerea, prepararea, asocierea si evaluarea alimentelor- acțiuni devenite atât de familiare, încât le considerăm naturale, evidente, firești. Însă de la o vreme competențele alimentare tradiționale au fost înlocuite de cunoștințe științifice care au distrus relația instinctivă cu mâncarea.
În prezent consumatorii sunt sfătuiți ca în raport cu alimentele să se gândească, să reflecteze, să se îngrijoreze, să fie la curent cu informațiile nutriționale, recomandări și atenționări. Ei se simt obligați să joace un rol activ si conștient în alegerile culinare, ceea ce are ca rezultat pierderea sentimentului de securitate și al plăcerii spontane pe care hrana ar trebuie să le inspire.
Cunoștințele nutriționale moderne, spre deosebire de competențele alimentare tradiționale, au dezavantajul de a fi instabile, provizorii, supuse controverselor, schimbărilor si reevaluărilor periodice”, a scris medicul nutriționist pe Facebook.

Mihaela Bilic: „Nu ar trebui să fim informați cu privire la mâncare”

Mihaela Bilic este de părere că oamenii au ajuns să se împartă în două categorii atunci când vine vorba de consumul hranei. Sunt cei competenți, cărora le vine în mod natural să aleagă mâncarea potrivită pentru cei, și cei informați, care au un proces lung de reflecție atunci când vine vorba de mâncare.
Exista 2 tipuri de consumatori:
  • Consumatorul competent ia de bune regulile/ obiceiurile alimentare de bază, cu care a crescut, are convingeri ferme dictate de bunul simt/ instinctul personal și se află într-o relatie sigură/ relaxată cu mâncarea.
  • Consumatorul informat este anxios și nesigur, pune la îndoială fundamentele artei culinare (nu se combină cartofii cu carnea), este derutat de ideile în continuă schimbare ale experților în nutriție, nu poate lua singur decizii (are nevoie de permisiune/recomandare), este mereu încordat pentru a face față la știrile/ alertele/ descoperirile legate de mâncare.
Deși pare absurd, n-ar trebui să ne dorim să fim informați cu privire la mâncare… ca să nu ne pierdem competențele alimentare!”, a conchis Mihaela Bilic.
