Anul 2025 a fost marcat de ample acțiuni ale Poliției Române pentru combaterea deținerii ilegale de arme și a braconajului cinegetic. Datele oficiale indică o mobilizare consistentă a structurilor specializate, cu rezultate semnificative în scoaterea armelor din circuitul ilegal.

Ce obiective au urmărit polițiștii în acțiunile din 2025

Potrivit , intervențiile din 2025 au avut ca scop principal eliminarea armelor letale și neletale deținute ilegal din circuitul civil. O atenție specială a fost acordată trasabilității armelor, identificării modului de procurare și introducere pe teritoriul național, precum și folosirii acestora în activități infracționale.

În paralel, autoritățile au vizat indisponibilizarea armelor și munițiilor utilizate la infracțiuni de braconaj cinegetic, fenomen considerat în continuare o problemă majoră în anumite zone ale țării.

Ce amploare au avut confiscările realizate de poliție

Bilanțul prezentat de Poliția Română arată că, pe parcursul anului trecut, au fost scoase din circuitul ilegal 4.569 de de foc. Totodată, polițiștii au indisponibilizat aproape 394.000 de cartușe de diferite calibre, cantități semnificative de explozivi de uz civil și peste 160 de tone de articole pirotehnice.

La acestea se adaugă aproximativ 10 tone de carne de vânat, rezultată din activități ilegale, semn că braconajul a rămas un obiectiv important al intervențiilor desfășurate la nivel național.

Cum s-au desfășurat controalele și perchezițiile

Pe parcursul anului 2025, polițiștii au organizat 2.293 de acțiuni și au efectuat 13.261 de controale, atât la persoane fizice, cât și la persoane juridice. În același timp, au fost realizate peste 2.400 de percheziții domiciliare, în dosare ce vizau nerespectarea regimului armelor și munițiilor, relatează News.ro.

Aceste acțiuni au dus la constatarea a 1.445 de infracțiuni prevăzute de Legea privind regimul materiilor explozive și a 471 de infracțiuni legate de fondul cinegetic și protecția vânatului.

Ce cazuri concrete au ieșit în evidență

Un exemplu este cel din comuna Lumina, județul , unde un bărbat de 52 de ani este cercetat pentru uz de armă fără drept și distrugere. În urma unei percheziții, polițiștii au descoperit o pușcă cu lunetă, mai multe pistoale airsoft, un pistol supus autorizării și cantități mari de proiectile și muniție.

Un alt caz a fost documentat în municipiul Lugoj, județul Timiș, unde un bărbat de 41 de ani deținea sute de elemente de muniție dezafectată, inclusiv obuze, focoase militare și o rachetă antitanc inactivă. Din cauza riscurilor, intervenția a necesitat sprijinul specialiștilor ISU, iar în cauză a fost deschis un dosar penal.