Un milionar în vârstă de 102 ani a fost luat cu forța de rudele sale în fața unui spital din , după ce acestea au aflat că s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa, în vârstă de 68 de ani. Incidentul, filmat de trecători, a stârnit un adevărat scandal în oraș și a ajuns în presa internațională.

Altercație în fața spitalului

Bătrânul se afla în scaun cu rotile, ieșind de la o consultație medicală împreună cu noua sa soție, când rudele au intervenit brusc, potrivit dailymail.

În imagini se vede cum femeia este împinsă și bărbatul este preluat cu forța. În timpul altercației, îngrijitoarea a fost rănită și a strigat după ajutorul poliției. Familia a declarat că bărbatul este tatăl sau socrul lor, iar acțiunea lor a fost motivată de nemulțumirea legată de căsătoria secretă.

Dispute legate de avere

Copiii centenarului susțin că au aflat despre căsătorie abia pe 8 ianuarie, când li s-a refuzat vizita la părintele lor. Aceștia acuză îngrijitoarea că l-ar fi izolat și că ar fi profitat de starea sa mentală pentru a-i transfera averea. Potrivit relatărilor, bătrânul ar fi cedat partenerei sale și copiilor acesteia șapte terenuri și o poliță de asigurare în valoare de 2 milioane de euro, totalizând peste 4,8 milioane de euro.

Averea totală a milionarului este estimată între 16 și 19 milioane de euro și include mai multe proprietăți și terenuri în Taipei.

Răspunsul îngrijitoarei și intervenția legală

Femeia neagă acuzațiile și a depus plângeri pentru constrângere și insultă publică, cerând totodată un ordin de protecție împotriva familiei. Autoritățile au confirmat că bărbatul a respectat toate cerințele legale pentru căsătorie, iar legislația taiwaneză permite căsătoria persoanelor cu capacitate legală, indiferent de vârstă.

Validitatea căsătoriei și a transferurilor de active va fi decisă în instanță, într-un proces care promite să atragă atenția întregii țări și să clarifice drepturile legale ale părților implicate.