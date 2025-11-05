B1 Inregistrari!
Moarte groaznică pe Bulevardul Iuliu Maniu. Bucureștean spulberat de un TIR

Moarte groaznică pe Bulevardul Iuliu Maniu. Bucureștean spulberat de un TIR

Adrian Teampău
05 nov. 2025, 23:55
Accident mortal
Accident mortal pe bulevardul Iuliu Maniu din București, unde un pieton a murit după ce a fost lovit de un TIR. Șoferul a fost testat pentru consumul de droguri și alcool, însă rezultatul a ieșit negativ.

Accident mortal în București

Un pieton a murit, miercuri seară, după ce a fost lovit de şoferul unui TIR care se deplasa pe bulevardul Iuliu Maniu, dinspre strada Lujerului. Autovehiculul se deplasa către autostrada A1, când fost provocat acest accident mortal. Impactul a fost extrem de puternic, iar în urma coliziunii, pietonul a decedat pe loc.

La fața locului s-au deplasat de urgență o Unitate de Terapie Intensiva Mobilă (UTIM) SMURD, un echipaj de descarcerare și agenți din cadrul Brigăzii Rutiere. Deși echipajele medicale au intervenit rapid, omul nu a mai putut fi salvat.

„Miercuri, în jurul orei 20:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6. Din informaţiile preliminare, conducătorul unui cap tractor cu remorcă aflat în deplasare pe bulevardul Iuliu Maniu dinspre strada Lujerului către A1 a lovit un pieton în împrejurări care vor fi stabilite în urma cercetărilor”,  a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Potrivit publicației B365, care citează un martor, victima se afla pe trecerea de pietoni, în momentul în care s-a produs accidentul. Potrivit altui martoe, însă, acesta ar fi traversat pe culoarea roșie a semaforului.

Poliția face cercetări la locul tragediei

Potrivit Poliției Rutiere, după tragedie, conducătorul auto a fost testat pentru consumul de alcool și droguri. Rezultatele au fost negative la ambele teste, au precizat autoritățile. În acest moment se fac cercetări pentru a fi determinate cauzele în care s-a produs tragedia.

„În urma accidentului de circulație a rezultat decesul pietonului. Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatura din dotare, rezultatele fiind 0, respectiv negativ. Se efectuează cercetarea locului faptei pentru determinarea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere a Capitalei.

Pe durata investigațiilor la fața locului, traficul pe bulevardul Iuliu Maniu a fost deviat. Polițiștii au dirijat traficul în zonă pentru a evita alte incidente,  până la finalizarea activităților de la fața locului. Circulația a fost reluată în zonă în jurul orei 23.00.

Trebuie spus că Bulevardul Iuliu Maniu este una dintre cele mai circulate artere rutiere din Sectorul 6, din București.

