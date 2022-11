Moment jenant pentru armata rusă: ,,Olga, avansăm cu 3 cm pe zi”

Luptele dure din regiunea Doneţk Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că trupele sale Moscova vede lucrurile complet diferit, potrivit .

Postul de televiziune Rusia 1, a difuzat un moment penibil care umilește armata rusă, deși intenționau să facă opusul.

Când prezentatoarea l-a întrebat pe unul dintre corespondenţii de pe teren, viteza cu care avansează soldaţii ruşi în Ucraina, acesta a declarat live: „Olga, avansăm cu 3 centimetri pe zi”. Prezentatoare a încheiat la scurt timp intervenția reporterului: „No comment”.

Russian state TV presenter Olga Skabeyeva: Go on, please tell us about all the villages we’re about to take!

War correspondent Dmitry Steshin: Olga, we’re advancing 3cm a day…

