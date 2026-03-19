În apropierea sărbătorilor pascale din 2026, mai multe administrații locale pregătesc forme de sprijin pentru persoanele cu venituri reduse. Tichetele sociale rămân una dintre soluțiile utilizate pentru a atenua presiunea financiară din această perioadă.

Cine poate primi tichetele sociale de Paște

Acordarea acestor ajutoare nu este reglementată unitar la nivel național, fiecare primărie având libertatea de a decide dacă oferă sprijin și în ce cuantum. În lipsa unei obligații legale, diferențele dintre localități pot fi semnificative, atât ca valoare, cât și ca număr de beneficiari.

În general, aceste sunt direcționate către persoane aflate în dificultate financiară, precum pensionarii cu venituri mici, persoanele cu handicap sau familiile vulnerabile. Autoritățile locale recomandă cetățenilor să verifice direct la primărie condițiile aplicabile în fiecare comunitate.

Cum se acordă ajutoarele în Techirghiol

Un exemplu concret este orașul Techirghiol, unde administrația locală oferă tichete sociale în valoare de 100 de lei pentru persoanele eligibile. Sprijinul este destinat celor cu venituri lunare sub pragul de 1.500 de lei, conform criteriilor stabilite.

Cererile pot fi depuse între 23 martie și 9 aprilie 2026, la , unde solicitanții trebuie să prezinte documente justificative. Formularul necesar se completează pe propria răspundere și este disponibil la sediul instituției.

Activitatea Direcției se desfășoară în incinta Casei de Cultură „Constantin Tănase”, iar evaluarea dosarelor urmărește verificarea încadrării în criteriile sociale stabilite. Beneficiarii sunt selectați în funcție de situația financiară și de documentele depuse.

Ce sprijin oferă alte orașe din țară

În Ghimbav, autoritățile locale au lansat programul „Pentru Suflet”, prin care oferă tichete sociale cu o valoare mai ridicată, de 250 de lei. Inițiativa se adresează mai multor categorii vulnerabile, inclusiv pensionarilor cu venituri limitate sau familiilor cu resurse reduse, relatează Capital.

Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitanții trebuie să aibă domiciliul în localitate și să respecte criteriile de venit stabilite de administrație. Cererile se depun la sediul primăriei în perioada 16 martie – 6 aprilie 2026, în intervalele orare anunțate.

Documentele prezentate sunt analizate de Direcția de , care stabilește eligibilitatea fiecărui solicitant. Scopul acestor programe este de a oferi un sprijin punctual în perioada sărbătorilor, pentru categoriile cele mai expuse riscurilor financiare.