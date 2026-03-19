B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Primăriile oferă ajutoare financiare înainte de Paște pentru categoriile vulnerabile. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi tichetele

Iulia Petcu
19 mart. 2026, 20:25
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cine poate primi tichetele sociale de Paște
  2. Cum se acordă ajutoarele în Techirghiol
  3. Ce sprijin oferă alte orașe din țară

În apropierea sărbătorilor pascale din 2026, mai multe administrații locale pregătesc forme de sprijin pentru persoanele cu venituri reduse. Tichetele sociale rămân una dintre soluțiile utilizate pentru a atenua presiunea financiară din această perioadă.

Cine poate primi tichetele sociale de Paște

Acordarea acestor ajutoare nu este reglementată unitar la nivel național, fiecare primărie având libertatea de a decide dacă oferă sprijin și în ce cuantum. În lipsa unei obligații legale, diferențele dintre localități pot fi semnificative, atât ca valoare, cât și ca număr de beneficiari.

În general, aceste tichete sunt direcționate către persoane aflate în dificultate financiară, precum pensionarii cu venituri mici, persoanele cu handicap sau familiile vulnerabile. Autoritățile locale recomandă cetățenilor să verifice direct la primărie condițiile aplicabile în fiecare comunitate.

Cum se acordă ajutoarele în Techirghiol

Un exemplu concret este orașul Techirghiol, unde administrația locală oferă tichete sociale în valoare de 100 de lei pentru persoanele eligibile. Sprijinul este destinat celor cu venituri lunare sub pragul de 1.500 de lei, conform criteriilor stabilite.

Cererile pot fi depuse între 23 martie și 9 aprilie 2026, la Direcția de Asistență Socială, unde solicitanții trebuie să prezinte documente justificative. Formularul necesar se completează pe propria răspundere și este disponibil la sediul instituției.

Activitatea Direcției se desfășoară în incinta Casei de Cultură „Constantin Tănase”, iar evaluarea dosarelor urmărește verificarea încadrării în criteriile sociale stabilite. Beneficiarii sunt selectați în funcție de situația financiară și de documentele depuse.

Ce sprijin oferă alte orașe din țară

În Ghimbav, autoritățile locale au lansat programul „Pentru Suflet”, prin care oferă tichete sociale cu o valoare mai ridicată, de 250 de lei. Inițiativa se adresează mai multor categorii vulnerabile, inclusiv pensionarilor cu venituri limitate sau familiilor cu resurse reduse, relatează Capital.

Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitanții trebuie să aibă domiciliul în localitate și să respecte criteriile de venit stabilite de administrație. Cererile se depun la sediul primăriei în perioada 16 martie – 6 aprilie 2026, în intervalele orare anunțate.

Documentele prezentate sunt analizate de Direcția de Asistență Socială, care stabilește eligibilitatea fiecărui solicitant. Scopul acestor programe este de a oferi un sprijin punctual în perioada sărbătorilor, pentru categoriile cele mai expuse riscurilor financiare.

Tags:
Citește și...
Investiție record la Aeroportul Otopeni: Noul terminal ar putea fi construit în doar trei ani și jumătate
Eveniment
Investiție record la Aeroportul Otopeni: Noul terminal ar putea fi construit în doar trei ani și jumătate
Incident violent într-un supermarket din Cluj după ce un bărbat a amenințat clienții. Cum au intervenit autoritățile
Eveniment
Incident violent într-un supermarket din Cluj după ce un bărbat a amenințat clienții. Cum au intervenit autoritățile
O nouă formă de înșelătorie electronică. Avertisment MAI referitor la citațiile primite pe e-mail
Eveniment
O nouă formă de înșelătorie electronică. Avertisment MAI referitor la citațiile primite pe e-mail
Reguli noi pentru protecția consumatorilor în România. Cum vor fi schimbate contractele la distanță
Eveniment
Reguli noi pentru protecția consumatorilor în România. Cum vor fi schimbate contractele la distanță
Bătaie cu urmări grave între două adolescente. Una dintre fete a ajuns la spital de urgență
Eveniment
Bătaie cu urmări grave între două adolescente. Una dintre fete a ajuns la spital de urgență
Individ arestat pentru că și-a violat în mod repetat fiica vitregă. Autoritățile au fost sesizate de mama fetei
Eveniment
Individ arestat pentru că și-a violat în mod repetat fiica vitregă. Autoritățile au fost sesizate de mama fetei
Poveste încâlcită la o şcoală din Iași: Cum a primit ordin de restricție un elev care ar fi fost victima bullying-ului. Acum are și absențe, care nu vor fi motivate
Eveniment
Poveste încâlcită la o şcoală din Iași: Cum a primit ordin de restricție un elev care ar fi fost victima bullying-ului. Acum are și absențe, care nu vor fi motivate
Fiul viceprimarului din Șelimbăr a scăpat de pușcărie, deși l-a bătut crunt pe un tânăr
Eveniment
Fiul viceprimarului din Șelimbăr a scăpat de pușcărie, deși l-a bătut crunt pe un tânăr
Se poate purta o geaca de blugi la un eveniment mai formal?
Eveniment
Se poate purta o geaca de blugi la un eveniment mai formal?
Cum poți crește eficiența operațională în cadrul unui business?
Eveniment
Cum poți crește eficiența operațională în cadrul unui business?
Ultima oră
20:48 - Prețurile ridicate la energie alimentează inflația globală. Avertisment de la Fondul Monetar Internațional
20:26 - Investiție record la Aeroportul Otopeni: Noul terminal ar putea fi construit în doar trei ani și jumătate
20:21 - Război în Orientul Mijlociu. Declarații năucitoare ale lui Donald Trump. Ce spune despre trimiterea trupelor terestre în Iran
19:49 - Strategia Meta pentru readuce la viață Facebook: Plăți de mii de dolari pentru creatorii de conținut
19:44 - Incident violent într-un supermarket din Cluj după ce un bărbat a amenințat clienții. Cum au intervenit autoritățile
19:43 - O nouă formă de înșelătorie electronică. Avertisment MAI referitor la citațiile primite pe e-mail
19:19 - Italia reduce prețul carburanților pentru a tempera scumpirile. Cum se compară situația cu evoluțiile din România (VIDEO)
19:18 - Europa, sub un nou episod de poluare: De ce aerul va deveni irespirabil până la finalul săptămânii
19:14 - Bani de la stat pentru fermieri. Guvernul a aprobat subvenția pentru motorină în 2026
18:53 - Represalii după atacul israelian asupra complexului energetic South Pars. Rachetele Teheranului au lovit o rafinărie la Haifa