Ministerul de Interne avertizează cu privire la o nouă formă de , prin intermediul e-mailului. Victimele sunt înșelate cu pentru comiterea unor presupuse infracțiuni.

Ministerul de Interne avertizează despre noi tentative de fraudă

Atacatorii cibernetici au ajuns la un nou nivel în tentativele prin care încearcă să-i păcălească pe români. Aceștia trimit convocări, în numele unor instituții de aplicare a legii, acuzând presupuse infracțiuni. Ministerul de Interne avertizează pe toți cei care primesc astfel de citații să nu le dea curs. Totodată, potențialele victime sunt îndemnate să-și ia măsuri de prevedere pentru nu pica în plasa escrocilor.

Noile tentative de fraudă sunt comise în numele unor instituţii de aplicare a legii din ţară şi străinătate. Este vorba despre Poliție sau Interpol. Infractorii cibernetici trimit false convocări pentru presupuse infracţiuni, pe e-mail, şi solicită un răspuns rapid. În caz contrar, pentru a pune presiune, cei vizați sunt amenințați cu sancțiuni drastice.

În realitate, cei care dau curs solicitării ajung să acceseze un link periculos prin intermediul căruia obțin informații personale, inclusiv date legate de conturi bancare.

„Atenţie‼ Acesta este un reminder important pentru siguranţa voastră‼ În ultima perioadă au reapărut e-mailurile care folosesc, în mod fals, identitatea unor instituţii de aplicare a legii, atât din ţară, cât şi din străinătate. Aceste mesaje încearcă să vă determine să accesaţi link-uri periculoase şi să răspundeţi unor presupuse convocări”, au transmis oficialii Ministerului.

Recomandări pentru a evita capcanele infractorilor

În acest context, pentru a evita capcanele infractorilor cibernetici. Ministerul de Interne recomandă celor care primesc astfel de citații să nu se panicheze. Să-și ia măsuri de precauție și să nu acceseze link-urile dubioase. De asemenea, în nici un caz să nu furnizeze datele cu caracter personal.

Recomandările pentru evitarea infractorilor cibernetici sunt următoarele:

nu accesaţi link-urile primite;

nu furnizaţi date personale;

blocaţi şi raportaţi adresele suspecte

În cazul în care acest avertisment vine prea târziu și ați accesat link-ul trimis, interacționând cu escrocii online, se recomandă:

verificaţi şi securizaţi dispozitivul;

schimbaţi parolele importante;

protejaţi-vă conturile bancare;

sesizaţi poliţia, online sau la cea mai apropiată unitate de poliţie.

„O secundă în plus de atenţie vă ajută să rămâneţi în siguranţă”, au mai transmis reprezentanţii instituţiei citate.